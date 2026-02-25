Депутаты предложили сократить отчетность школьных психологов

Такие меры позволят высвободить часть рабочего времени специалистов для непосредственной работы с детьми

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» — Ксения Горячева, Сардана Авксентьева и вице‑спикер ГД Владислав Даванков — предложили сократить объем отчетности для школьных психологов и исключить дублирование документов. Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА «Новости».

Авторы инициативы предлагают реализовать ее через введение утвержденного на федеральном уровне исчерпывающего перечня обязательной документации педагога‑психолога. Кроме того, депутаты выступают за запрет на установление образовательными организациями и региональными органами управления образованием дополнительных дублирующих форм отчетности сверх утвержденного перечня. Еще одним элементом реформы должен стать принцип «однократного ввода данных» при формировании отчетов для различных уровней управления.

По мнению парламентариев, такие меры позволят высвободить часть рабочего времени специалистов для непосредственной работы с детьми. Депутаты отмечают, что даже сокращение отчетной нагрузки на 20—30% фактически увеличит доступность консультаций и профилактических мероприятий без увеличения штатной численности.

Ранее зампредседателя Госдумы Борис Чернышов разработал инициативу «О введении в школах должности «педагог-наставник без предметной нагрузки». Такие специалисты должны заниматься только воспитанием детей, не отвлекаясь на ведение уроков.

Рената Валеева