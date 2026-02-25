Татарские чайные могут появиться в Москве, Рязани и Саратове
Однако конкретные сроки пока не названы
Татарской чайной «Чинаякъ» предлагают открыть точки в Москве, Рязани и Саратове. Об этом «Реальному времени» сообщил совладелец заведения Искандер Богданов.
— Мы хотим, конечно, [создать] сеть. И не только в Казани. У нас есть предложения из Москвы, есть люди, которые хотят это [развивать] в Саратове, Рязани, — сообщил он.
Конкретных сроков пока не ставят в связи со спецификой экономической ситуации, добавил собеседник издания.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».