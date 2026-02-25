Татарские чайные могут появиться в Москве, Рязани и Саратове

Однако конкретные сроки пока не названы

Фото: Мария Зверева

Татарской чайной «Чинаякъ» предлагают открыть точки в Москве, Рязани и Саратове. Об этом «Реальному времени» сообщил совладелец заведения Искандер Богданов.

— Мы хотим, конечно, [создать] сеть. И не только в Казани. У нас есть предложения из Москвы, есть люди, которые хотят это [развивать] в Саратове, Рязани, — сообщил он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Конкретных сроков пока не ставят в связи со спецификой экономической ситуации, добавил собеседник издания.

Галия Гарифуллина