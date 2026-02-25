Хуснуллин: собираемость платежей за ЖКХ в России достигла 100%

Ранее Мишустин назвал острой и сложной тему качества коммунальных услуг

Фото: Артем Дергунов

Собираемость платежей за жилищно‑коммунальные услуги в среднем по России достигла 100%, сообщил вице‑премьер РФ Марат Хуснуллин после ежегодного отчета правительства в Госдуме. В эфире телеканала «Россия‑24» он уточнил: «У нас собираемость за жилищно‑коммунальные услуги в среднем по стране достигла 100%. Кто‑то собирает больше, кто‑то меньше. Но в среднем — 100%».

Одновременно премьер‑министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом в Госдуме обозначил проблемы отрасли. Он назвал острой и сложной тему качества коммунальных услуг, подчеркнув, что накопившиеся в сфере ЖКХ трудности складывались десятилетиями. По словам главы правительства, главная проблема сегодня — очень высокий уровень износа объектов жилищно‑коммунального хозяйства, требующий их комплексной модернизации.

Для решения этой задачи правительство сформировало набор инструментов с привлечением существенного бюджетного финансирования. В частности, как сообщил Мишустин, 58 регионов смогли списать две трети задолженности, что высвободило 228 млрд рублей. Эти средства направлены на обновление коммунальных сетей, реконструкцию инфраструктуры и благоустройство общественных пространств.



Рената Валеева