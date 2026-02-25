В Татарстане планируют запустить проект «Физико-химический прорыв»

Соответствующую инициативу Рустам Минниханов обсудил с сотрудниками РАН

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Институт органической и физической химии имени А.Е. Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН. Визит был приурочен к празднованию 70‑летия академика РАН, научного руководителя Института Олега Герольдовича Синяшина.

Среди ключевых направлений института — разработка новых лекарств и биомедицинских технологий, создание материалов с заданными свойствами, развитие принципов «зеленой» химии, а также исследования в области химии фосфора.

В ходе визита Минниханов ознакомился с разработками в сфере фармацевтики, экологии и оптимизации процессов добычи и переработки углеводородного сырья. Особое внимание было уделено посещению междисциплинарной лаборатории мирового уровня «Редокс‑активных молекулярных систем». Лаборатория занимается поиском новых эффективных средств для лечения онкологии. Сейчас ее ученые работают над созданием гибридных лекарственных препаратов для антимикробной и противоопухолевой терапии. В основе подхода — сочетание методов фотодинамической терапии и фотофармакологии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru



Далее состоялась встреча Минниханова с представителями РАН. Участники обсудили перспективы взаимодействия Татарстана и РАН, в том числе подготовку к празднованию в 2027 году 150‑летнего юбилея отечественного химика Александра Арбузова. Также речь шла о планах по созданию в Казани Центра академической науки — проекта, ранее поддержанного президентом России.

Отдельное внимание уделили популяризации естественно‑научных дисциплин среди молодежи. Минниханов отметил успешность республиканского проекта «Физико‑математический прорыв», который помог привлечь школьников и студентов к точным наукам.

В продолжение этой инициативы планируется запуск аналогичного проекта «Физико‑химический прорыв». Он нацелен на поддержку молодых исследователей в области химии и смежных дисциплин, а также на создание условий для ранней профориентации и вовлечения учащихся в реальные научные задачи.

Рената Валеева