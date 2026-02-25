Мэр Варшавы: станции метро Польши оборудуют под убежища на случай войны

В кризисных складах, помимо перечисленного, разместят запасы воды, одеял и другого имущества первой необходимости

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил, что в метро польской столицы начали создавать склады с запасами на случай войны. По его словам, для размещения запасов используют технологические пустоты подземки — специальные пространства, изначально предназначенные для размещения инженерного оборудования и коммуникаций.

— В варшавском метро, а точнее в технологических пустотах, мы готовим склады для необходимого оборудования. Это термосы, фляги, спальные мешки, носилки, раскладные кровати, — цитирует его The Warsaw.

Станции метро совместно с пожарной службой адаптируют для выполнения функции убежищ. В кризисных складах, помимо перечисленного, разместят запасы воды, одеял и другого имущества первой необходимости. Благодаря этим мерам власти рассчитывают обеспечить безопасность горожан в случае возникновения угрозы.

Город также начал масштабную закупку генераторов для использования в экстренных ситуациях. Как отметил Тшасковский, уже приобретены тысячи единиц самого разного оборудования, и это только начало закупок.

Меры реализуются в рамках программы «Варшава защищает», которую инициировали городские власти.

Рената Валеева