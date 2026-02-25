УК «Дербышки» с начала года не реагировала на обращения жителей дома о риске схода снега с крыши

Местные боятся повреждения газовых труб и обрушения крыши

Фото: Динар Фатыхов

УК «Дербышки» с начала года не реагировала на обращения жителей дома в поселке Аки о риске схода большого количества снега с крыши. Об этом сообщили в «Новостях Татарстана» телеканала ТНВ. Местные жители боятся повреждения газовых труб и обрушения крыши. «Мы боимся, что сломаются наши газовые сооружения, которые выходят на улицу», — заявила жительница дома.

По данным корреспондента телеканала, управляющая компания отказалась от комментариев, но заявила, что снег будет убран уже 26 февраля. Позднее УК «Дербышки» направила и пояснительное письмо.

— Приоритет отдается скатным кровлям (особенно над пешеходными зонами) из-за риска лавинообразного схода снега, а затем мягким (плоским) кровлям, где снег создает высокую нагрузку, — сказано в письме.

Напомним, что по поручению прокурора Татарстана Альберта Суяргулова районные и городские прокуроры проводят проверки коммунальных служб, управляющих компаний, а также собственников и арендаторов зданий, отвечающих за уборку снега и наледи. Согласно законодательству, управляющие компании обязаны регулярно проводить осмотры домов и крыш, а допустимая высота снежного покрова на кровле не должна превышать 30 сантиметров.

Возникает вопрос: кто ответственен за состояние крыш коммерческих и муниципальных зданий? Об этом и о том, сколько стоят услуги уборки снега с кровли здания и как пополнить штат сотрудников подготовленными специалистами, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова