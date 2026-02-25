В Набережных Челнах оштрафовали транспортную компанию за попытку подкупа сотрудников

В период с 2022 по 2023 год руководитель передал посреднику 368 тыс. рублей

Прокуратура Набережных Челнов провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции и выявила факт незаконного вознаграждения в сфере грузоперевозок. Об этом сообщили в пресс-службе.

В ходе проверки установлено, что в период с 2022 по 2023 год руководитель одной из транспортных компаний передал посреднику 368 тыс. рублей. Средства предназначались для последующей передачи сотрудникам Госавтоинспекции — в обмен на беспрепятственный проезд грузового автомобильного транспорта организации через стационарные и передвижные посты ГАИ.

По результатам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении компании по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»). По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования организации назначено наказание: штраф в размере 1 млн рублей, а также запрет на участие в государственных и муниципальных закупках сроком на два года.

Кроме того, в отношении самого взяткодателя возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»). Дело находится на рассмотрении в суде.

Ранее в суд направили уголовное дело в отношении бывшего начальника организационно‑протокольного отдела КФУ Алексея Волчкова, обвиняемого в получении взяток.

Рената Валеева