Власти Германии: тема использования российских активов больше не обсуждается
Путь коллективных займов стран ЕС рассматривается как приоритетный и действенный инструмент текущей помощи
Тема экспроприации замороженных в Европе российских активов для финансирования нужд Украины больше не находится в активной повестке дня. Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, передает ТАСС.
Вместо прямого использования замороженных активов страны ЕС принял решение выделить Украине беспроцентный кредит размером €90 млрд через механизм коллективных займов государств Евросоюза. Этот вариант был утвержден на саммите ЕС в декабре 2025 года, где изначальный план по экспроприации активов не получил необходимой поддержки.
Йоханн Вадефуль подчеркнул, что выбранный путь коллективных займов рассматривается как приоритетный и действенный инструмент текущей помощи.
При этом глава МИД Германии не исключил, что тема использования замороженных российских активов может вновь оказаться на повестке дня в будущем — но уже в контексте вопросов возмещения ущерба после завершения конфликта.
— Но в настоящий момент дискуссия об этом завершена благодаря очень хорошему запасному инструментарию, — отметил Вадефуль.
