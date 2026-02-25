Власти Германии: тема использования российских активов больше не обсуждается

Путь коллективных займов стран ЕС рассматривается как приоритетный и действенный инструмент текущей помощи

Фото: Реальное время

Тема экспроприации замороженных в Европе российских активов для финансирования нужд Украины больше не находится в активной повестке дня. Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, передает ТАСС.

Вместо прямого использования замороженных активов страны ЕС принял решение выделить Украине беспроцентный кредит размером €90 млрд через механизм коллективных займов государств Евросоюза. Этот вариант был утвержден на саммите ЕС в декабре 2025 года, где изначальный план по экспроприации активов не получил необходимой поддержки.

Йоханн Вадефуль подчеркнул, что выбранный путь коллективных займов рассматривается как приоритетный и действенный инструмент текущей помощи.

При этом глава МИД Германии не исключил, что тема использования замороженных российских активов может вновь оказаться на повестке дня в будущем — но уже в контексте вопросов возмещения ущерба после завершения конфликта.

— Но в настоящий момент дискуссия об этом завершена благодаря очень хорошему запасному инструментарию, — отметил Вадефуль.



Рената Валеева