Макрон назначил новых руководителей двух музеев: Кристоф Лерибо возглавит Лувр

В период его руководства в Малом дворце прошла крупная выставка картин великого русского художника Ильи Репина

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новых руководителей главных парижских музеев — Лувра и Орсе. Об этом на брифинге сообщила министр‑делегат, официальный представитель правительства республики Мод Брежон, передает Bloomberg.

Анник Лемуан, нынешний руководитель дворца Petit Palais (Малый дворец), назначена президентом музеев Орсе и Оранжери вместо Сильвена Амика, который скончался 31 августа прошлого года. Кристоф Лерибо, действующий руководитель Версальского дворца, займет пост президента Лувра вместо Лоранс де Кар. Анник Лемуан вступит в новую должность 19 марта согласно опубликованному декрету.

63‑летний Кристоф Лерибо — историк искусств и доктор наук. Его карьера началась в парижском музее Карнавале, где в течение 15 лет он отвечал за живопись и рисунок. В 2006 году Лерибо перешел в Лувр на должность хранителя департамента графического искусства. Позже он руководил Национальным музеем Эжена Делакруа и в течение девяти лет возглавлял Petit Palais — Музей изящных искусств Парижа. В период его руководства в Малом дворце прошла крупная выставка картин великого русского художника Ильи Репина.

В 2021 году Лерибо был назначен президентом музеев Орсе и Оранжери. За два года его президентства музеи достигли рекордного уровня посещаемости: в 2023 году их посетили более 5,1 млн человек. В 2024 году он возглавил государственное учреждение по управлению Версальским дворцовым комплексом. Примечательно, что в 2021 году имя Лерибо фигурировало среди возможных кандидатов на пост директора Лувра, но тогда Макрон выбрал Лоранс де Кар — первую женщину во главе крупнейшего музея Франции и мира.



Лоранс де Кар подала прошение об отставке 24 февраля. Заняв пост главы Лувра в 2021 году, она стала первой женщиной, возглавившей этот музей. Приняв ее отставку, Макрон назначил де Кар куратором программ культурного сотрудничества между крупнейшими галереями стран «Большой семерки» (G7) в рамках французского председательства в организации.



Перестановки в руководстве музеев могут продолжиться: сейчас обсуждается вопрос о том, кто возглавит Версаль после ухода Кристофа Лерибо. В кулуарах называют имя Лорана Саломе, главного хранителя дворца, пишет «Коммерсантъ».

Рената Валеева