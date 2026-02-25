Эпидемиолог: в Татарстане не ожидается новых сильных вспышек заболеваний гриппом

В текущем сезоне в республике преобладает штамм гриппа A(H3N2), но заболеваемость идет на спад

Накануне Роспотребнадзор России сообщил о подъеме заболеваемости гриппом A(H1N1)pdm09 и B на фоне низких общих показателей по ОРВИ и гриппу.

— Эти штаммы даже при более медленном распространении потенциально могут спровоцировать новую волну заболеваемости в весенний период, — заявили в ведомстве.

По данным главного внештатного специалиста Минздрава РТ по иммунопрофилактике и эпидемиологии Дмитрия Лопушова, в текущем сезоне в Татарстане преобладает штамм гриппа A(H3N2), при этом отмечается постепенное снижение его активности. Лопушов также сообщил, что заболеваемость гриппом в целом находится ниже эпидемического порога. Хотя штамм H3N2 постепенно уступает позиции, пока нельзя говорить о преобладании другого распространенного штамма — H1N1.

— Говорить о том, что он [H1N1] стал преимущественно циркулировать, пока [ответ] нет, они практически даже сравнялись, — заявил Лопушов.

По словам специалиста, к весне может быть какой-то небольшой пик подъема заболеваемости, но он не превысит эпидпорог.

— Возможно, на какой-то неделе заболеваемость будет выше предыдущей недели, — рассказал Лопушов, отметив, что, так или иначе, заболеваемость варьируется из недели в неделю, главное, чтобы она была ниже общего эпидемического порога.



Эксперты отмечают, что существенных клинических различий между этими разными типами гриппа (свиной и гонконгский), нет — разница заключается лишь в комбинации антигенов.

Наталья Жирнова