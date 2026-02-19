Недокомплект кадров, мигрантов — в профиль: МВД о борьбе с преступностью

Глава МВД по РТ о том, почему волна кибермошенничеств растет, преступность среди мигрантов спадает и как справляются с недокомплектом кадров

В Татарстане продолжает сокращаться общее число преступлений: их стало меньше почти на 16%. Особенно «притихли» мигранты — преступность среди них составила всего 4% от общей массы. Но настоящий разгул преступности остается в интернете — кибермошенники в 2025 году обобрали жителей республики на 6 млрд рублей, а ГИБДД не смогла справиться с двукратным ростом погибших на дорогах республики. О сильных и слабых местах на фронте борьбы с преступностью доложил на заседании Госсовета глава МВД по Татарстану Дамир Сатретдинов. Главная беда силовиков — недокомплект кадров вырос до 28,1%, переломить ситуацию не удается, поэтому делается ставка на данные видеокамер в городах. Подробности — в материале «Реального времени».

В Татарстане ущерб от кибермошенничеств вырос до 6 млрд рублей

Сегодня утром глава МВД по РТ Дамир Сатретдинов выступил перед депутатами с развернутым отчетом о деятельности МВД по РТ в 2025 году. Силовики научились раскрывать кражи, грабежи и преступления против личности, но противодействовать правонарушениям с использованием информационно-коммуникационных технологий трудно. Татарстан, судя по общей статистике, остается в «красной зоне» по количеству совершенных IT-преступлений, количеству жертв и материальных потерь для граждан.

Напомним, второй год подряд на них пришлась почти половина всех правонарушений: зарегистрировано свыше 25 тысяч преступлений из общего массива в 47,3 тысячи. Ущерб от них составил 6 млрд рублей, тогда как по итогам 2024 года называлась цифра в 5,7 млрд рублей. И хотя банки стали чаще приостанавливать подозрительные операции, переломить негативную тенденцию пока не удается.

— Татарстан как экономически развитый регион остается привлекательным для кибермошенников, — объяснил частоту атак глава МВД по РТ Дамир Сатретдинов.

По его словам, большинство преступлений — это кражи с банковских счетов и мошенничества, связанные со взломом личного кабинета «Госуслуг», несанкционированные оформления кредитов. Другой распространенный прием «развести» жертву — заставить перевести деньги на «безопасный» счет под предлогом привлечения к ответственности за переводы денежных средств на нужды вооруженных формирований.

МВД по РТ раскрыло в прошлом году более 4 тысяч преступных посягательств, установлено 2,5 тыс. подозреваемых, осуществлено порядка 200 выездов в служебные командировки в регионы РФ. «Министерством совместно с Росфинмониторингом реализовывался комплекс мероприятий по декриминализации нелегальной системы вывода денежных средств, полученных в результате совершения преступлений с использованием банковских счетов. По итогам года зафиксировано снижение более чем наполовину объема подозрительных переводов и платежей», — рассказал Сатретдинов.

Однако количество уголовных дел по фактам IT-преступлений невелико. По данным МВД по РТ, в прошлом году было возбуждено 220 уголовных дел.

— Сейчас идет активная дискуссия о запрете Telegram. А есть ли там случаи мошенничества? Есть ли случаи мошенничества в наших национальных мессенджерах? — поинтересовался депутат Николай Атласов.

— Да, есть случаи в наших национальных менеджерах, — ответил генерал-майор полиции.

Татарстан создаст цифровой профиль для мигрантов

Более благополучная ситуация с преступностью среди мигрантов, хотя республика принимает максимальное количество иностранных граждан, отметил Дамир Сатретдинов. К началу этого года в Татарстан прибыло 107 тысяч иностранцев, 75% из них — жители Узбекистана и Таджикистана. По численности мигрантов Татарстан занимает четвертое место в стране, уступив лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. Более половины прибыли на заработки, пятая часть — студенты средних и высших учебных заведений.

— Преступность среди мигрантов не оказывает существенного влияния на оперативную обстановку. На них приходится 4% от общего числа, — отметил глава МВД по РТ.

Всего привлечен к уголовной ответственности 461 человек, 91 находился незаконно. Чаще всего они совершают кражи, но не склонны к разбоям.

В этом году силовики собираются ввести цифровой профиль для мигрантов, что упростит их легализацию. «Цифровой профиль иностранного гражданина позволит на единой информационной платформе собрать все данные о въезжающих», — рассказал спикер. Тем, кто не захочет его получать, грозит депортация.

Также в прошлом году прошла реформа подразделения, отвечающего за вопросы гражданства и регистрации иностранных граждан.

«Мы получили право без обращения в суд принимать решения о выдворении иностранцев, не имеющих законных оснований для пребывания в регионе», — напомнил Дамир Сатретдинов.

В прошлом году было проведено более 10,5 тысячи проверочных и профилактических мероприятий. В результате выдворено более 2 000 иностранцев, незаконно находившихся на территории республики.

В целом МВД по Республике Татарстан сохранило наступательность в борьбе с преступностью. Наблюдается снижение количества преступлений, меньше совершено разбойных нападений, грабежей, краж, в том числе из жилищ граждан, мошенничеств. Раскрываемость убийств и тяжких преступлений составила 100%.

Недокомплект кадров в МВД — 28%

2025 год отличился ростом смертности на дорогах, и сдержать тенденцию не удается, напомнил глава МВД по РТ. Риски ДТП выросли из-за интенсивности транспортного потока на дорогах. На это повлияло закрытие аэропортов в южных и приграничных регионах страны. «Только трасса M-7 «Волга» дала прирост на 20% трафика автомобилей в сутки», — отметил Дамир Сатретдинов.

В результате второй год подряд фиксируется рост количества погибших на автодорогах. Половина из них погибла в столкновениях, более четверти — при выезде на встречную полосу. В прошлом году погибло 15 детей, 13 — по вине водителей.

ГИБДД не справляется, и отчасти из-за нехватки кадров. В настоящее время некомплект за год в структурах МВД достиг 28,1%, а в отдельных районах Татарстана — и вовсе 40—50%. Нехватка в патрульно-постовой службе, в конвое. Причина оттока — высокие заработные платы на «гражданке».

МВД по РТ выступило за интеграцию более 45 000 видеокамер, установленных в общественных местах и многоквартирных домах.

— С их помощью в прошедшем году раскрыто более 300 преступлений. По нашей инициативе в республике проработан вопрос создания на базе комплекса единой интеграционной платформы видеонаблюдения с функциями распознавания лиц и ситуационной аналитики, на которой планируется поэтапно объединить камеры в общественных местах Дальнейшее развитие такой системы в условиях дефицита личного состава может существенно обеспечить проведение разыскных мероприятий по установлению местонахождения преступников, — рассказал глава МВД по РТ. — Сложная ситуация с комплектованием наблюдается во всей системе МВД России. В Приволжском федеральном округе по уровню некомплекта мы находимся на четвертом месте.