Татарстан стал четвертым в Национальном рейтинге качества жизни по итогам 2025-го
Список представили президенту России Владимиру Путину
Татарстан занял четвертое место в Национальном рейтинге качества жизни по итогам 2025 года. Его представили президенту России Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), в котором также принял участие раис республики Рустам Минниханов.
В топ-3 вошли Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область.
В 2025-м рейтинг считался по новой методологии. Структура исследования включает 12 направлений и 149 показателей (ранее 10 и 140 соответственно). Исследование традиционно учитывает результаты масштабных опросов граждан, статистические показатели, а также геоаналитические данные.
