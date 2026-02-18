Новости общества

17:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстан стал четвертым в Национальном рейтинге качества жизни по итогам 2025-го

23:52, 18.02.2026

Список представили президенту России Владимиру Путину

Татарстан стал четвертым в Национальном рейтинге качества жизни по итогам 2025-го
Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял четвертое место в Национальном рейтинге качества жизни по итогам 2025 года. Его представили президенту России Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), в котором также принял участие раис республики Рустам Минниханов.

В топ-3 вошли Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область.

В 2025-м рейтинг считался по новой методологии. Структура исследования включает 12 направлений и 149 показателей (ранее 10 и 140 соответственно). Исследование традиционно учитывает результаты масштабных опросов граждан, статистические показатели, а также геоаналитические данные.

Денис Петров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также