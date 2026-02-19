Сегодня в Татарстане ожидается до -14 градусов
Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Утром местами туман, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-восточный, восточный 4—9 м/с, днем местами порывами до 12 м/с. Температура составит от -9 до -14 градусов. На дорогах гололедица.
