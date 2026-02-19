Россиянка Аделия Петросян борется за олимпийское золото

Репортаж с короткой программы фигуристок на Олимпиаде в Италии

Ждем произвольную программу Аделии Петросян. Фото: Реальное время

На Олимпиаде в Италии стартовал турнир одиночниц по фигурному катанию. В борьбу за медали вступила единственная российская фигуристка Аделия Петросян. Она заняла пятое место, набрав 72.89 балла. Впереди одна американская и три японские спортсменки, лучшая из которых, Ами Накаи, набрала 78.71. Подробности — в репортаже «Реального времени».



Второй старт Аделии Петросян на международном уровне

Короткой программой в фигурном катании на Олимпиаде ничего нельзя выиграть, но можно все проиграть, в частности, не попав в сокращенное количество участников произвольной программы. Некоторые опасения вызывает и то, что у российской спортсменки Аделии Петросян совсем не высокий международный рейтинг.

В своей карьере на мировом уровне она стартовала на олимпийской квалификации в Пекине и выиграла, ненамного опередив выступающую за Грузию Анастасию Губанову и бельгийку Луну Хендрикс. А еще ранее было два старта на этапах юниорского Гран-при, когда финал не состоялся из-за пандемии. Но здесь может быть показателен пример другого российского фигуриста — Петра Гуменника, у которого вообще не было международного рейтинга перед стартом мужчин на Олимпиаде.

СМИ сообщали, что у Аделии Петросян на соревнованиях в Италии не будет поддержки у бортика со стороны тренера Этери Тутберидзе, которая допущена на олимпийские старты только как член грузинской делегации. Тем не менее от нашей спортсменки, как от абсолютного лидера российского фигурного катания, ожидали лучшего результата.

Даниил Глейхенгауз. Реальное время / realnoevremya.ru

Равнение на Петросян

Выходя на олимпийский лед второй из числа 29 заявленных фигуристок, Аделия Петросян должна была быть готова к пристрастности судей. На тех, кто выходит в первой группе, как было у Петросян, судьи волей-неволей экономят оценки. И 72.89 балла, полученные Аделией, порадовали ее саму и успокоили ее болельщиков.

Наша спортсменка чисто откатала, став со своими оценками ориентиром для полутора десятков иностранных фигуристок. Часть из них была очень рада своим прокатам, как лидер южнокорейской сборной Ли Хаен (70.07) или бывшая россиянка София Самоделкина (68.47), выступающая сейчас за Казахстан. Но вскоре Аделию отодвинула на ступень ниже вчерашняя японская юниорка Ами Накаи (78.71.)

Лидер японок Каори Сакамото объявила об уходе из спорта. Но в женском катании при наличии Накаи и еще одной вчерашней юниорки Мао Шимады, которая не попала в олимпийский состав, у Страны восходящего солнца сейчас все очень хорошо.

В короткой программе выступали 29 фигуристок, основная масса выбрала красный цвет костюма. Реальное время / realnoevremya.ru

Грузинский ренессанс

Из последней группы выступающих фигуристок на олимпийском льду блестяще откатала свою программу Алиса Лью. Ее оценка — 76.59, чуть ниже, чем у Накаи, и чуть выше, чем у Петросян, — выглядела вполне заслуженной.

Перед двумя последними участницами короткой программы вдруг случился взрыв эмоций у представляющей Грузию фигуристки Анастасии Губановой. Она со своими оценками поднялась на предварительное четвертое место. Неясно, где же было столь вдохновенное исполнение короткой программы во время командного турнира. Там ее опередила итальянка Лара Наки Гутман, которая сейчас откатала короткую, заняв предварительное 12-е место, но затем опустилась на 18-е. То же самое 12-е место недолгое время занимала американка Эмбер Гленн, допустившая «бабочку» вместо прыжка.

Лидер мирового катания Каори Сакамото набрала 77.23 балла, второй номер японской сборной Моне Чиба — 74.00. Обе составили окончательное распределение сил перед произвольной программой. Впереди три японки — Накаи, Сакамото, Чиба. Между двумя последними протиснулась Алиса Лью. На пятой предварительной позиции Аделия Петросян с проигрышем чуть менее шести баллов лидеру Ами Накаи. Можно сказать, что это ни о чем, если вспомнить неписаное правило, что короткой программой можно только проиграть. Из редких случаев, когда короткая программа выигрывала турнир, — это олимпийский старт 2018 года, когда Алина Загитова ненамного опередила Евгению Медведеву, а в произвольной они набрали одинаковые баллы. Но это то самое исключение, которое только подчеркивает правило.

В произвольной программе будут стартовать только 24 фигуристки. Реальное время / realnoevremya.ru

Перспективы перед финалом

По уровню мастерства Аделия Петросян откатала короткую программу так же, как и Анастасия Губанова, американки Изабо Левито или Эмбер Гленн. Произвольную программу откроют в группе сильнейших фигуристок Губанова, затем Петросян и квартет лидеров. Но присутствие в последней разминке таит в себе один минус: слишком долгое ожидание собственного выхода на лед.

В этом плане Петросян необходимо откатать чисто для того, чтобы не кивать в итоге на судей, к которым будет приковано внимание всего мира. Такого, как в короткой программе, когда конкурентками Аделии вынужденно оказались Виктория Сафонова или английская одиночница Кристен Спурс, не будет. Наблюдая за экс-россиянкой Сафоновой (26-е место с непопаданием в произвольную программу), представляющей сейчас Белоруссию, приятно было видеть ее наставника — легендарного в прошлом российского фигуриста и тренера Олега Васильева. Но возникает вопрос: почему более успешные россиянки переходили в сборные Грузии, Казахстана или Польши, как Екатерина Куракова или Мария Сенюк, а к братьям-белорусам перешла неплохая фигуристка, по итогу выступившая слабее всех? На Олимпиаде в Пекине она финишировала в дюжине сильнейших.