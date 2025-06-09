В Казани ищут нового директора зоопарка для перезагрузки «Реки Замбези»

Какие перемены грядут в одном из старейших зооботсадов после визита Рустама Минниханова

Фото: Илья Репин

Руководить зоопарком приглашают экспертов из других регионов

Казанский зооботсад готовится к очередному этапу реконструкции: историческое здание кружка юннатов (дом Фукса) и уникальная оранжерея находятся в аварийном состоянии. В конце мая стало известно, что зоопарк посетит раис Татарстана Рустам Минниханов. «Очень надеемся, что результатом станут конкретные решения», — заявляли власти города. Так и вышло, татарстанский лидер осмотрел всю территорию старого зоопарка и поручил начать поэтапное развитие территории.

Как выяснилось, обновят не только инфраструктуру учреждения, но и его руководство. Сегодня «деловом понедельнике» мэр Казани Ильсур Метшин объявил конкурс на должность руководителя зоопарка. Он подчеркнул: ждут кандидатов не только из Татарстана, но и из других регионов. «Заранее хочу сказать, что есть возможность обеспечения жильем. Есть программа раиса республики, можем решить этот вопрос», — заверил мэр.

«По объему занимаемой площади мы практически близнецы с Московским зооботсадом», — говорит Ильсур Метшин (в центре). взято с сайта kzn.ru

Будущему руководителю предстоит заняться строительством инфраструктуры учреждения, пополнением зоологической и ботанической коллекций, налаживанием связей как с научными и образовательными учреждениями, так и с другими зоопарками. Для участия в отборе до 18 июня нужно заполнить анкету. Требования к кандидатам — наличие высшего образования и опыт управленческой деятельности на руководящих должностях не менее трех лет.

— Ключевым этапом станет подготовка и защита авторского проекта, в котором кандидаты должны представить свое видение современного зооботсада как центра культурно-познавательного притяжения и эффективной площадки устойчивого развития города. Защита проектов пройдет перед экспертной комиссией, которую возглавит мэр города, — добавили в мэрии.

Илья Репин / realnoevremya.ru

Поиск директора был вопросом времени

Как пояснили «Реальному времени» в исполкоме Казани, после ухода Фаниса Нурмухаметова с поста директора зоопарка четыре года назад поиск нового руководителя был лишь вопросом времени. Чиновник возглавлял Казанский зооботсад с 2012 года, а в 2021-м стал главой Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города. Сейчас он занимает должность гендиректора АО «Казэнерго». Еще при нем в зоопарке открылась новая зона — «Африка. Река Замбези».

Исполняющим обязанности директора после ухода Нурмухаметова стал Сергей Павлов. С середины июня 2022 года он был назначен на эту должность. С момента его назначения зоопарк пополнился, в частности, одним из самых любимых гостями обитателей — слоном Филимоном. А вот белый медведь Терпей покинул Казань. Многие активисты жаловались на плохие условия содержания животного в вольере, после чего городская прокуратура предписала обновить для него вольер больших размеров, в котором будет бассейн с подогревом воды. Но Терпея все же увезли в Москву.



С середины июня 2022 года Сергей Павлов был официально назначен директором Казанского зооботсада. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Мы практически близнецы с Московским зооботсадом»

Решение о завершающей стадии реконструкции исторической части зоопарка было принято недавно. Раис Татарстана поручил разработать концепцию фонду «Институт развития городов РТ» совместно с ГУП «Татинвестгражданпроект».

— Он (зооботсад, — прим. авт.) является старейшим в стране, и его реконструкция будет поэтапной. Есть поручение изучить лучшие мировые практики — как в России, так и за ее пределами. Мы намерены это реализовать. В рамках строительства будут применены новые подходы, — заверил мэр города.

По его словам, одна из главных задач, стоящих перед городом, — сохранение исторического наследия зооботсада. В частности, оранжерея была заложена еще в XIX веке Карлом Фуксом. По сей день в ней растут деревья, возраст которых насчитывает от 160 до 200 лет.

Илья Репин / realnoevremya.ru

Рустам Минниханов поручил изучить ведущий мировой и российский опыт использования и реставрации подобных объектов, передавала его пресс-служба. Как отметил мэр, специалисты проанализируют, в частности, наработки столицы: «По объему занимаемой площади мы практически близнецы с Московским зооботсадом. А они давно завершили реконструкцию. До полумиллиона посетителей бывает на отдельных мероприятиях».

В зоопарке — природа островов Врангеля, реки Уссури и озера Байкал

Две недели Сергей Павлов заявлял, что оранжерее и дому Фукса требуется срочная реконструкция.

— Износ обоих зданий — более 80%. Оранжерея закрыта для посещения в последние несколько лет. На сегодняшний день в ней продолжают падать купольные стекла, сыпется штукатурка, выходит из строя электропроводка. Более того, от фасада здания откалываются куски штукатурки и фрагменты кладки, — рассказал он.

Илья Репин / realnoevremya.ru

Дом Фукса, построенный в XIX веке, в последний раз ремонтировали в 1991 году. Реконструкция необходима и всей исторической территории — вольеры морально и физически устарели.

Тогда же он рассказал о проекте реконструкции оранжереи, разработанном совместно с ГУП «Татинвестгражданпроект» и направленном для согласование в профильные ведомства. Согласно концепции развития зооботсада, на исторической территории должна быть воссоздана фауна таких географических зон, как острова Врангеля, река Уссури и озеро Байкал. Предлагалось установить вольеры со снежными барсами, дальневосточным леопардом, амурским тигром, белым медведем, моржами, овцебыком и другими животными.



Галия Гарифуллина