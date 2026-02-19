Новости общества

В Казани утром пробки достигли 8 баллов, самые сильные заторы фиксируют на трех участках

08:42, 19.02.2026

На Горьковском шоссе длина пробки достигла 6 км

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

В Казани утром общий уровень пробок достиг 8 баллов. Так, затор протяженностью 4 км наблюдается на Мамадышском тракте в сторону проспекта Победы, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Также пробка образовалась по проспекту в сторону Губкина, около развязки на тракт. Затор фиксируется и на пр. Победы в обратном направлении. Речь идет про участок от ул. Завойского до Оренбургского тракта.

На Горьковском шоссе длина пробки достигла 6 км.

Ранее сообщалось, что сегодня в Татарстане, в том числе в Казани, день пройдет без существенных осадков. Однако в пятницу, 20 февраля, в городе с 11:00 прогнозируется снег, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Никита Егоров

Общество Татарстан

