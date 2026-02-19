Нарциссизм стал главным красным флагом для казанцев

Также жителей отталкивают вредные привычки и жизнь с родителями

Фото: Динар Фатыхов

Чаще всего респонденты в опросе среди жителей Казани о том, какие качества они считают ключевыми при выборе партнера для создания семьи, называли доброту и заботу (56%), надежность и ответственность (56%), а также честность и искренность (54%). Об этом «Реальному времени» рассказали аналитики сервиса «Авито».

Согласно результатам исследования, женщины чаще обращают внимание на финансовую стабильность партнера (37%), мужчины — на внешние данные (32%) и ум с образованностью (27%). Возраст имеет значение для большинства опрошенных: 49% комфортна небольшая разница, 25% хотели бы разницу более пяти лет, 6% рассматривают только ровесников.

Главными отталкивающими факторами жители Казани считают нарциссизм и чрезмерную самоуверенность (54%), а также вредные привычки (42%). Почти половину респондентов (48%) смутило бы, если партнер старше 30 лет проживает с родителями. Большинство участников опроса выступает за совместный семейный бюджет — такой вариант выбрали 47%.

Ранее «Реальное время» писало, что казанцы готовы потратить не более 6 тыс. рублей на свидание.

Ариана Ранцева