Путин заявил о необходимости улучшения оплаты труда медиков

На совещании с правительством Путин также указал на важность цифровизации здравоохранения

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства по вопросам здравоохранения заявил о необходимости дальнейшего совершенствования системы оплаты труда медицинских работников и повышения доступности и качества медицинской помощи по всей стране.

Глава государства отметил, что за последние пять лет на реализацию проекта по модернизации первичного звена здравоохранения было направлено 586,8 млрд рублей. По его словам, эти средства должны способствовать развитию инфраструктуры и обновлению медицинских учреждений.

Президент также обратил внимание на отсутствие в России единого профиля здоровья гражданина, подчеркнув, что вопрос требует проработки. Кроме того, при формировании новых жилых районов необходимо заранее учитывать потребность населения в социальной инфраструктуре, включая медицинские организации.

Отдельно Путин подчеркнул важность более активного внедрения современных цифровых технологий в сферу здравоохранения.



Ариана Ранцева