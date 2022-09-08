В Казани демонтировали самый большой фонтан на озере Кабан

Фото: скриншот видео Комитета внешнего благоустройства Казани

В Казани из-за аварийного состояния демонтировали самый большой фонтан, который находился на воде возле набережной озера Малый Кабан. Конструкцию весом 13 тонн сняли с воды с помощью крана. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

— Вы заметили и сами, что подсветка не работала уже не первое лето, а насосы стали выходить из строя с критическим постоянством. Центральная струя перестала функционировать пару лет назад, — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты регулярно ремонтировали фонтан, а также производили замену его деталей.

— Однако оптимальный срок эксплуатации насосов составляет 5 лет, некоторые из 24 заменяли, но и для них срок уже вышел. Сейчас обновлять изношенные элементы очень дорого и просто нецелесообразно, — пояснили в комитете.

В ведомстве добавили, что в будущем на месте этого фонтана может появиться новый объект. В настоящее время ведется проработка и поиск подходящих вариантов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В этом году фонтан заработал в конце мая. Расконсервацией плавающего фонтана занимались несколько дней. Рабочие собрали конструкцию и автокраном спустили ее на воду, после отбуксировали к месту расположения фонтана.

Плавающий фонтан был построен в 2007 году. За 15 лет работы из строя вышли 19 из 26 насосов, при этом два из них отвечали за работу центральной струи. Фонтан работал с 18 разбрызгивателями. Четыре частотных преобразователя и все 42 светильника также неисправны.

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Максим Кокунин