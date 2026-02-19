В ПФО приготовление блинов обойдется дешевле всего

Эксперты считали стоимость набора продуктов для приготовления порции в 40 блинов

Среди округов дешевле всего приготовление блинов обойдется в Приволжском федеральном округе. Стоимость набора продуктов для приготовления порции в 40 блинов стоит 97,62 рубля, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Центр стратегических разработок.

— В топ-10 российских регионов по наименьшей стоимости вошли Республика Мордовия, Пензенская, Ульяновская, Кировская, Нижегородская, Самарская и Оренбургская области, а также Чувашия, Удмуртия и Адыгея, — отметили аналитики центра.

В среднем по России набор продуктов для приготовления порции обойдется в 113,6 тыс. рублей. За год эта сумма снизилась на 4,7%.

В основном стоимость набора снизилась за счет падение цен на яйца (-20%) и сахар (-8,5%). Остальные продукты подорожали, но не выше уровня инфляции.

Напомним, что Масленица продлится в России до 22 февраля включительно. С 23 февраля начнется Великий пост, который продолжится 48 дней.

Ранее сообщалось, что блинопеки в Казани зарабатывают 70—71 тыс. рублей в месяц, в России — почти в два раза больше.

Никита Егоров