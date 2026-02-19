Студенческий мюзикл о Джалиле добрался до Камаловского театра

120-летний юбилей главного советского татарского поэта продолжается

Шафи Алмас в лагере. Фото: Динар Фатыхов

В главном зале театра Камала показали студенческий мюзикл «Джалиль», причем в сопровождении Оркестра национальной музыки. Это часть программы, с которой Казань в 2025 году взяла Гран-при на «Российской студенческой весне». Показанная на следующий день после 120-летия поэта театральная постановка еще раз подчеркнула, насколько непростым является для современности Герой Советского Союза.

Джаз и песни Миляуши Хайруллиной

Проектов, посвященных Мусе Джалилю, в Казани в последнее время немало. К примеру, в самом Камаловском показали программу «Театр & Музыка. Джалиль» (Седьмая симфония Александра Мозелера и симфония-поэма «Муса Джалиль» Алмаза Монасыпова). 2 марта оперу «Джалиль» в том же Камаловском покажет Казанская консерватория.

Работа над студенческим спектаклем началась в сентябре 2024 года, а 21 февраля 2025-го его показали в УНИКСе. Проект готовили департамент по молодежной политике КФУ совместно со студенческим клубом. Как вспоминал проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности КФУ Ариф Межвежилов, главный режиссер мюзикла Руслан Фехрединов пришел к нему с идеей постановки в 2024-м, и в начале у него были сомнения, в частности в выборе жанра мюзикла. Но в итоге все сложилось. Показ в Камаловском — восьмой. Одна из его фишек — живая музыка: весь спектакль на сцене играет Оркестр национальной музыки под руководством Айдара Ниязова. К слову, новая партитура писалась именно к 8-й постановке. По нашим источникам, инициатива показать спектакль в Камаловском принадлежала вице-премьеру Татарстана Лейле Фазлеевой.

Спектакль начинается с завещания в конце «Моабитской тетради»: «К другу, который умеет читать по-татарски и прочтет эту тетрадь». Озвучивает их по-русски, как становится ясно ближе к концу, Андре Тиммерманс (Глеб Кордияк), который передаст стихи на родину.

Мюзикл рассказывает о самом драматичном периоде в жизни Джалиля (Мурад Юсуфов) — от пленения у деревни Мясной Бор до казни.

Постановка длиной менее часа — пример слаженной работы, что особенно чувствуется в работе танцевального коллектива Speak Out и вокального ансамбля, а также актеров массовых сцен — это СТЭМы, «Сдвиг по фазе» и «Счастливый случай».

Герои оказываются в лагерных застенках, их заманивают в батальон «Идель-Урал», формирование из военнопленных, которые должны были воевать на стороне Гитлера. Товарищи и Джалиль начинают ездить на гастроли и вести подпольную работу. Однако работа их оказывается раскрыта.

Музыка спектакля решена в джазовом ключе, что в контексте многократного описанного советского эпоса выглядит достаточно неожиданно, но при этом придает повествованию динамику.

И это понятно, ведь основой «Джалиля» стали композиции из иностранных мюзиклов. Кроме того, в спектакле звучит татарская музыка — народная песня «Умырзая» и композиции Миляуши Хайруллиной, которые она изначально писала вне каких-либо постановок, но разрешает использовать. Эти песни стоят особняком, поскольку написаны в другой стилистике, при том что сюжетно они вписываются в спектакль. Песни, кстати, звучали в июне 2025 года в музыкально-поэтическом перформансе по «Моабитской тетради» на «Черном озере».

Джалиль и остальные. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Шафи Алмас в юбке

При том что на сцене много певцов и танцоров, основных героев — шестеро. Из группы Курмашева на передний план выходят Джалиль и Абдулла Алиш (Александр Никаньшин). Достаточно подробно представлен образ предателя Махмута Ямалутдинова (Егор Скареднов). К счастью, имена всех участников группы Гайнана Курмашева в конце звучат.

Но самый неожиданный ход — выбор в качестве антагониста Шафи Алмаса. 59-летнего руководителя «Идель-Урал» в спектакле играет Татьяна Коренкова, в эффектном костюме и с пронзительным взглядом.

В этот момент думаешь, что если бы режиссер Радик Кудояров в фильме «Черный лес» представил фигуру антагониста Джалиля Фляйшмана в таком виде, возможно, критики, при всех художественных допущениях, было бы меньше.

Впрочем, пикировка Мусы и Шафи, хотя и занимает значительную часть сюжета, авторы с точки зрения эмоционального воздействия ставят на тему отца и дочери. Чулпан Залилову играет и поет Сария Марданова, а в конце фильма на экране реально появляется младшая дочь поэта и говорит несколько слов об отце.

Спектакль начинается и завершается рефреном «Запомни нас», а Мурад Юсуфов в финале возвышается над сценой, как скульптура авторства Владимира Цигаля. Так что поговорим о памяти.

Важный персонаж спектакля — Чулпан Залилова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Можно ли показать Джалиля по-новому?

Муса Джалиль — Герой Советского Союза. И спектакль Фехрединова, при всей эффектности, джазовой музыке и бродвейских танцах, решен именно в советском ключе: одна цель, одна любовь, однозначность.

То, что из передатчиков стихов в его версии остался только Тиммерманс, можно понять — разнообразные исторические персонажи с разной судьбой размыли бы творческие задачи.

Значительная часть спектакля посвящена взаимоотношениям Мусы Мустафовича и Чулпан Мусеевны. Это также часть утвердившегося советского эпоса о Джалиле. При том, что в эти юбилейные дни в Казани находилась и старшая дочь поэта Люция, долгое время жившая в Казани, но потом перебравшаяся в Москву и Петербург. В частности, она участвовала в научной конференции АН РТ «Муса Джалиль в историко-культурном пространстве России». В интервью она говорит о своем брате Альберте, с которым дружила до самой смерти. Словом, это не какие-то секретные сведения.

Но как решать образ Джалиля по-новому, иначе? Как, к примеру, показать его многодетным отцом? В этом году — 140-летие Тукая: дореволюционного поэта только недавно начали представлять на сцене иначе, снимая с него бронзу и позолоту.

К Джалилю подступиться непросто. При этом музей героя находится в его квартире на Гоголя, месте что ни на есть бытовом: посетители видят комнату, где он жил, встречался с друзьями, кухню с печкой. По нашей информации, сейчас в музее планируют ре-экспозицию — одну из комнат, которая по немыслимой причине изображает деревенскую избу, собираются превратить в пространство, которое расскажет о Джалиле-казанце.

1 / 45 Динар Фатыхов

