«Эти территории много лет ждут инвестора»: у Вознесенского тракта возведут жилой массив на 23 тыс. человек

Если застройщик решит вопрос с инженерной и социальной инфраструктурой, комплекс будет «очень востребован», говорят эксперты

Фото: Артем Дергунов

У Вознесенского тракта в Казани возведут жилой массив на 23,3 тыс. человек — проект планировки утвердил исполком города. В планах — строительство восьми домов высотой в 21—45 этажей, детсадов и школ. Риелторы уверены: покупатели на жилье найдутся, подробнее — в материале «Реального времени».

«Там коммуникаций для многоквартирного дома нет»

В Казани утвердили проект планировки нового жилого массива на 23,3 тыс. человек рядом с Вознесенским трактом. Соответствующее постановление об утверждении проекта планировки опубликовано на сайте мэрии. Массив площадью 101,3 га появится в Советском районе. На юге новый жилой массив будет граничить с проездом №29, на западе — с территориями «Новое Вознесение» и «Южный парк».

Застройку осуществят в два этапа. Общая площадь многоквартирного жилья должна составить 700 тыс. кв. м, всего построить собираются восемь домов высотой в 21—45 этажей.

пресс-служба исполкома Казани

Как отметил в разговоре с «Реальным временем» вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев, помимо близости Вознесенского тракта, территория будет привлекать покупателей хорошей экологией. «Это экологически чистый район, рядом нет никаких вредных предприятий», — говорит он.

— Данная территория действительно очень интересная. Здесь два вопроса. Первый — это коммуникации. Там коммуникаций для многоквартирного дома нет, и эти территории уже много-много лет ждут застройщика-инвестора, много лет пустуют. Для того чтобы построить там большой комплекс, надо создавать мощные коммуникации, решить вопрос с канализацией, какие-то очистные сооружения ставить и т. д., — сообщил Андрей Савельев.

Первый этап работ. пресс-служба исполкома Казани

Судя по документации, в планах застройщика создание инженерной инфраструктуры предусмотрено. В рамках первого этапа строительства ее площадь составит 0,83 га, второго — почти 5 га. Уточняется, что у жилого массива будет своя площадка для складирования снега, котельная, очистные сооружения дождевой канализации и насосная станция дождевой канализации.

Что касается улично-дорожной сети, ее площадь на обоих этапах равна 15,8 га. Для жителей построят временную дорогу от Вознесенского тракта до улицы №1, подземные паркинги и/или паркинги в стилобатах и улично-дорожную сеть.



Второй этап работ. пресс-служба исполкома Казани

Детсады, школы и религиозный объект

— Второй вопрос — это социальная инфраструктура, — добавил Андрей Савельев. — Детские сады, школы, магазины, подъездные пути и так далее… Если эти два вопроса будут реализованы, то данный комплекс будет очень востребован.

В перечень объектов, которые предлагают разместить на территории массива, вошли:

культурно-досуговый центр;

физкультурно-оздоровительный комплекс;

база по прокату сезонного спортивного инвентаря;

шесть дошкольных организаций суммарно на 1 920 мест;

три общеобразовательные организации суммарно на 4 226 мест.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кроме того, в планах застройка общественно-делового назначения и возведение религиозного объекта (какого именно, в документации не уточняется). Что касается озеленения, для жителей создадут парк, а также благоустроят несколько бульваров и скверов.



«Купят в любом случае, потому что потребность в улучшении условий огромная»

Как считает эксперт, жилой массив точно будет востребован: две трети казанцев нуждаются в улучшении жилищных условий.

— Все зависит именно от качества: насколько он будет благоустроен, насколько эргономичными и красивыми будут квартиры, какое будет благоустройство... Купят в любом случае, потому что потребность в улучшении условий огромная. Кроме того, Казань является городом-агрегатором, к нам очень много переезжают из других регионов. Также не забываем, у Казани есть неформальное название — город студентов. К нам приезжают студенты со всей России, и большая часть из них остается потом жить в Казани, — рассказал Савельев.

При этом он подчеркнул: «Уже очень давно у людей не хватает дохода на покупку». Единственный выход для покупателей — ипотека.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Она всегда была, есть и будет. Но на данный момент ипотека недоступна, поэтому ждем, когда ставка придет в норму, будет доступной — тогда, соответственно, продажи пойдут. Но я думаю, к тому моменту, когда откроется старт продаж этого комплекса, ставки уже будут нормальные, — предположил вице-президент Гильдии риелторов Татарстана.

Неподалеку — поселение, борющееся с расширением ИЖС

Неподалеку от участка находится Богородское сельское поселение, относящееся к Пестречинскому району Татарстана. Власти планируют почти на треть увеличить здесь площадь земли под ИЖС и многоквартирные дома, однако местные жители выступают против.

Вчера в Богородском прошли публичные слушания по проекту внесения изменений в генплан поселения. Это пятая за последние 2,5 года попытка «протащить» застройку этой территории без обеспечения населения социальной и транспортной инфраструктурой. Кроме детсадов и школ, здесь остро не хватает дорог, а в генплан уже неоднократно пытались включить не только новые кварталы ИЖС, но и многоэтажные жилые комплексы.

На официальной странице поселения появились карты и документы, из которых следует, что площадь жилой застройки увеличится:

в Богородском — с существующих 117,2 га до 165,1 га (на 41%);

в Гильдеево — с 120,5 га до 611,7 га (на 408%);

в Камыше — с 58,4 га до 176,2 га (на 202%);

в Куюках — с 4268,6 га до 4885,6 га (на 15%).

Реальное время / realnoevremya.ru

В выложенной на обсуждение в настоящее время версии изменений генплана многоэтажная застройка, против которой так активно ранее выступали жители, прямо не упоминается, но добавляются большие участки под ИЖС и обширные «жилые зоны», определенные как «территории с преобладанием жилищного фонда различной типологии и этажности (в том числе индивидуальный, блокированный и многоквартирный фонд)».

— Уже сегодня остро стоит проблема транспортной доступности. Например, нам из Гильдеево очень сложно доставлять детей в школу в Богородское, в детсады, — говорит Елена Фомина (имя изменено по просьбе женщины, — прим. ред.). — На развязке с трассой М-7 постоянно пробки. С увеличением количества жителей станет еще хуже. В Положении о территориальном планировании написано: «Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог возможны после их включения в документы вышестоящего уровня, соответствующие стратегии/программы». Но если у нас уже много лет только дома строят, а транспортными связями, в том числе с Казанью, не занимаются, то откуда возьмется шанс попасть в какие-то программы?

