Предлагаемые зарплаты ИТ-специалистов в Татарстане выросли почти вдвое за 5 лет

Медианная ожидаемая зарплата у мужчин на 43,5 тыс. рублей выше, чем у женщин

Фото: Максим Платонов

Зарплатные предложения ИТ-специалистов в Татарстане за последние пять лет увеличились в 1,9 раза. Медианная зарплата, которую предлагают работодатели в вакансиях, выросла на 44,7 тыс. рублей (+90%), до 94,5 тыс. к началу 2026 года. При этом ожидания самих соискателей увеличились в 2,3 раза — на 56 тыс. рублей, до 100 тыс. рублей, следует из аналитики hh.ru.

Отмечается, что в резюме кандидатов-мужчин из Татарстана медианная ожидаемая зарплата находится на уровне 119,3 тыс. рублей, а у женщин — 75,8 тыс. рублей.

Несмотря на разницу в 43,5 тыс. в зарплатах интерес к ИТ-сфере в России среди женщин продолжает расти. Если в 2021 году на них приходилось всего 27% резюме в ИТ-сфере, то по итогам 2025 года — уже 38%. Среди молодежи соотношение полов еще более близкое: в категории 17 лет и младше на девушек-соискательниц приходится 47% ИТ-резюме (на юношей — 53%), а в категории 18—24 лет — 41% (на юношей — 59%).

— В ИТ-сфере женщины претендуют не только на рядовые, но и на руководящие должности — за последний год на hh.ru насчитывается более 15 тыс. таких резюме в России, что составляет треть (32%) от всех резюме руководителей в сфере информационных технологий, — отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Никита Егоров