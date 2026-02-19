Татарстан направит более 900 млн на раскрытие секретов Степной Евразии

Программа призвана закрепить роль республики как координационного центра развития евразийских исследований

Фото: Максим Платонов

В Татарстане утвердили девятилетнюю региональную программу «История и культура народов Степной Евразии» стоимостью более 900 млн рублей. Совместно с десятком стран, включая Китай, Азербайджан и Монголию, республика планирует изучить прошлое историко-культурного пространства, сыгравшего, как говорится в документе, ключевую роль в формировании российской государственности и этнокультурного развития народов региона. В Академии наук Татарстана «Реальному времени» рассказали, на что сделают акцент в ближайшее время.

Программа расписана на девять лет вперед

В Татарстане утвердили региональную программу «История и культура народов Степной Евразии», рассчитанную на 2026—2034 годы. Как сообщили «Реальному времени» в Академии наук РТ, она призвана закрепить первенство российской гуманитарной науки и роль нашей республики как важного координационного центра развития Евразийских исследований.

На начальном этапе акцент сделают на следующих направлениях:

запуск комплексных археологических исследований в ключевых регионах степной Евразии;

подготовка международных научных экспедиций и совместных проектов;

сбор материала для фундаментальных коллективных монографий по истории Золотой Орды, татарских ханств, истории этнонима «Татары», культуры и этнографии народов степной Евразии;

организация и проведение научных конференций, в том числе международных;

создание геоинформационной системы «Археологическая карта наследия народов и стран Степной Евразии» и развитие цифровых ресурсов программы;

создание и наполнение официального сайта программы;

подготовка фундаментальных энциклопедических изданий «Волжская Булгария», «Золотая Орда», «Татарские диаспоры Центральной Азии».

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— В ближайшее время намечены комплексные историко-архивные экспедиции в крупнейшие архивохранилища России (Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Оренбург и др.) для сбора архивных материалов, а также комплексные археографические и историко-культурные экспедиции в места компактного проживания татар по изучению объектов материального наследия татарского народа для последующего включения в Свод памятников истории и культуры, — добавили в учреждении.



Программу обсуждали еще в 2025 году — тогда в республике решили направить на эти цели почти 904 млн рублей. Согласно постановлению кабмина от января 2026-го, общее финансирование на девять лет составит порядка 909 млн рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Научпоп против фальсификации

Отдельная задача, которую ставит Татарстан перед учеными, — борьба с ложной информацией о прошлом. Сама программа способствует «созданию возможностей для формирования достоверных исторических знаний и недопущения фальсификации истории». Как отмечается в документе, необходима разработка механизмов противодействия фальсификациям, включая экспертные дискуссии и научно-популярные проекты.



Основа для решения этой проблемы — организация историко-археологических экспедиций и введение в широкий оборот их результатов, говорят в Академии наук.

— Именно археологический метод, опирающийся на изучение материальных источников на всей исторической территории татарской государственности и культуры, позволяет формировать объективную, верифицируемую доказательную базу его многовекового развития. Этому же способствует опора на серьезную источниковую базу разнообразных оригинальных письменных источников и архивных материалов, — утверждают в учреждении.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Кроме того, будут реализованы следующие меры:

проведение комплексных междисциплинарных исследований с привлечением археологических, письменных, лингвистических и естественно-научных источников;

создание открытых цифровых ресурсов, баз данных и ГИС-платформ с проверенной научной информацией;

популяризация научно обоснованных знаний через лекции, выставки, видеоматериалы и научно-популярные издания;

публикация фундаментальных монографий, сборников документов и научных статей в рецензируемых изданиях;

организация международных конференций и научных дискуссий с участием ведущих специалистов.

В планах — наладить диалог с Китаем и Ираном

Выделена в постановлении и проблема недостатка международного сотрудничества. «Требуется усиление международного взаимодействия, включая совместные экспедиции, конференции, публикации для комплексного изучения евразийского историко-культурного наследия», — говорится в документе.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

У татарстанской Академии наук уже выстроены устойчивые партнерские связи с научными центрами Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Монголии. Расширяется взаимодействие с Беларусью, Турцией и Египтом.



— Мы планируем также наладить связи с учеными и научными центрами из Ирана и Китая, расширить это сотрудничество в Монголии (в частности, в рамках проекта «Великий шелковый путь и Великий чайный пути»). Ключевым научным аспектом программы является принцип комплексного изучения истории и культуры народов Степной Евразии как единого историко-культурного пространства. Это означает не изолированное исследование отдельных регионов, а системный анализ связей, взаимодействий и преемственности культурных традиций на всей территории Евразии, — подчеркнули в учреждении.

Детская энциклопедия с картинками и татарские ханства

Ожидаемо одной из центральных тем для исследования станет история татарского народа: это и исследование татарских ханств, издание свода памятников истории и культуры татарского народа на территории России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, и подготовка трудов по древней и средневековой истории татар, а также словаря татарского языка V—XVI веков. Помимо этого, изучать собираются татарскую литературу Средневековья, духовные песнопения татар, колыбельные песни тюркоязычных народов.

Для популяризации проверенных исторических данных по многим темам планируют организовать научно-популярные проекты. А еще в планах — издание иллюстрированной детской энциклопедии «История и культура народов Поволжья и Приуралья».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Что касается интернет-пространства, запланировано формирование и наполнение целого ряда международных геоинформационных систем, в том числе онлайн-коллекции «Традиционная культура и народное искусство татар». Предусмотрено финансирование на инфраструктуру для обеспечения научно-прикладных разработок: по 500 тыс. рублей ежегодно.