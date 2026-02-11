В аэропорту Казани умер пассажир рейса Пекин — Москва

Следком на транспорте выясняет детали произошедшего

Фото: Динар Фатыхов

Днем 11 февраля в Международном аэропорту Казань совершил вынужденную посадку пассажирский самолет, следовавший по маршруту Пекин — Москва. Причиной экстренной посадки стало резкое ухудшение состояния одного из пассажиров. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета на транспорте.

После приземления на борт была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Врачи, осмотрев 38-летнего пассажира, констатировали его смерть.

По факту происшествия начата проверка. Расследованием занимается Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.



Наталья Жирнова