Во время стрельбы в техникуме Анапы погиб охранник. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

— На данный момент есть один погибший, охранник, который первым принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в техникум. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего, — написал в своем телеграм-канале Кондратьев.

По словам губернатора, в результате происшествия два человека получили ранения средней степени тяжести. Информация о количестве пострадавших продолжает уточняться. В настоящее время на месте инцидента находятся бригады скорой медицинской помощи. Как сообщил Кондратьев, медицинские учреждения Анапы приведены в состояние готовности к приему пострадавших и при необходимости их оперативно транспортируют в медицинские учреждения краевого уровня.

Напомним, сегодня в холле одного из техникумов Анапы студент открыл стрельбу из неустановленного оружия.



