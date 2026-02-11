Новости происшествий

07:09 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Во время стрельбы в техникуме Анапы погиб охранник

15:07, 11.02.2026

Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Во время стрельбы в техникуме Анапы погиб охранник. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

— На данный момент есть один погибший, охранник, который первым принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в техникум. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего, — написал в своем телеграм-канале Кондратьев.

По словам губернатора, в результате происшествия два человека получили ранения средней степени тяжести. Информация о количестве пострадавших продолжает уточняться. В настоящее время на месте инцидента находятся бригады скорой медицинской помощи. Как сообщил Кондратьев, медицинские учреждения Анапы приведены в состояние готовности к приему пострадавших и при необходимости их оперативно транспортируют в медицинские учреждения краевого уровня.

Напомним, сегодня в холле одного из техникумов Анапы студент открыл стрельбу из неустановленного оружия.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также