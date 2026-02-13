В Лениногорском районе Татарстана произошло массовое ДТП, в котором пострадал подросток

Участниками аварии стали три машины

В пятницу, 13 февраля, около 7:19 мск на автодороге Альметьевск — Лениногорск, недалеко от сел Зай-Каратай и Новочершилинск Лениногорского района Татарстана, произошла авария с участием трех машин.

Как сообщила прокуратура Татарстана, Opel выехал на «встречку» и столкнулся с Haval, а потом с машинами столкнулась Toyota.

В результате ДТП пострадали четыре человека, среди которых был один 15-летний подросток. Пострадавшие получили медпомощь от прибывших бригад скорой помощи.

— На место происшествия прибыл Лениногорский городской прокурор Марсель Гимаев, обстоятельства ДТП выясняются. Ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту, находится на контроле прокуратуры города, — говорится в сообщении.

Никита Егоров