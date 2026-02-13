«Мои показания не устраивают следствие»: как экс-мэр Нижнекамска пытался добиться смягчения ареста

Верховный суд Татарстана согласился с продлением Рамилю Муллину срока в СИЗО по обвинениям в аферах и превышениях полномочий

Из камеры СИЗО Чистополя на связь с Верховным судом Татарстана вышел сегодня бывший глава Нижнекамского района Рамиль Муллин, обвиняемый в аферах и превышениях должностных полномочий с выплатами за подбор контрактников для СВО и выделением площадей для филиала школы-интерната «СОлНЦе». Он вновь отрицал вину и утверждал — чинить помехи силовикам не собирается, адвокаты просили смягчить меру пресечения, но апелляционная инстанция посчитала законным решение о продлении ареста до 3 апреля, сообщает из суда журналист «Реального времени».

На заседании ВИП-арестант пожаловался на качество связи. Его самого присутствующим в зале Верховного суда республики было слышно хорошо.

— Уважаемый суд, я надеюсь на милость Всевышнего и справедливое правосудие. В ходе предварительного следствия я дал показания по всем обстоятельствам, которые мне были известны. Подтвердил обстоятельства, которые обсуждались на рабочих совещаниях. Там обсуждались рабочие моменты, не было ничего противозаконного, — обратился Рамиль Муллин к суду.

Он подтвердил неизменность своей позиции: «Вину не признаю. Я не совершал действий, которые могли бы расцениваться как преступление. Мне неизвестно, по каким причинам мои показания не устраивают следствие. И непонятно, по каким основаниям я продолжаю содержаться в условиях СИЗО. Прошу избрать меру, не связанную с лишением свободы».

От анализа предъявленных обвинений бывший мэр Нижнекамска воздержался.

Напомним, уголовное дело против Муллина и неустановленных должностных лиц Нижнекамского района возбудили в 6-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ 3 декабря. Бывшего главу задержали в тот же день, на следующий — обвинили по трем эпизодам — превышению должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности группой лиц по предварительному сговору и двум аферам на 35 млн рублей с лишним.

По версии СК, с 8 августа по 31 декабря 2024 года глава и неустановленные чиновники похитили 11 млн 223 тысячи рублей — средства реготделения ДОСААФ, направленные в Нижнекамск. Способом хищения, как полагают силовики, стало внесение в ведомости должностными лицами заведомо ложных сведений о привлечении ИП Ахатовым на контрактную службу 129 будущих бойцов СВО. ИП Ахатов по договору отвечал за рекрутинг контрактников. Схожая история фигурирует и во втором эпизоде дела, только в нем потерпевшим признан сам муниципальный район на сумму не менее 24 млн 743 тысячи рублей. По версии следствия, деньги были похищены с ноября 2024 года по февраль 2025-го путем предоставления в банки заведомо ложных документов о выполнении тем же ИП обязательств по привлечению на службу не менее 158 граждан.

В январе 2026-го при продлении ареста силовики придали огласке новое основание для преследования.

По версии следствия, Рамиль Муллин превысил полномочия, когда в 2022 году выделил помещение под нужды местного филиала школы-интерната «СОлНЦе» и посодействовал в трудоустройстве сотрудников этой организации в муниципальные учреждения. Договор об аренде муниципальных площадей планировалось заключить позже, после получения лицензии на работу филиала и создания отдельного юрлица, но сделано этого не было. Ущерб по этому эпизоду в СК оценивают в сумму порядка 10 млн рублей.

В своей жалобе на продление ареста адвокат Ильдар Шафигуллин подчеркивал: «В действиях Муллина отсутствуют корыстные побуждения. Денежные средства не присваивались, состав по статье 159 — не подтвержден». По его мнению, суд автограда не учел ни отсутствие судимости, ни наличие малолетнего ребенка (еще трое детей уже совершеннолетние, — прим. ред.), ни активную благотворительную деятельность и помощь военнослужащим со стороны подзащитного.

Адвокат Айрат Валеев на заседании коллегу поддержал — просил о замене стражи более мягкой мерой пресечения.

Прокурор Андрей Андронов назвал решение горсуда Челнов обоснованным: «Я полагаю, он может попытаться воздействовать на свидетелей с целью изменения их показаний, может уничтожить доказательства, скрыться от следствия и суда. Прошу не принимать во внимание его доводы о виновности — невиновности, этот вопрос сейчас не рассматривается».

Судья доводы жалоб защиты отклонил.

До 3 апреля в рамках расследования данного дела следователи намерены принять меры к установлению местонахождения и допросам 275 военнослужащих, чьи фамилии указаны в актах выполненных работ по подбору контрактников на военную службу, допросить волонтеров и сотрудников школы «СОлНЦе», а также изучить уже изъятые ранее документы.

