В Набережных Челнах расследуют гибель работницы на производстве

Женщину придавило водонагревателем во время выполнения производственных задач

На территории промышленного предприятия ООО «ХАИР» в Набережных Челнах в результате нарушения правил безопасности при проведении работ 35-летняя сотрудница предприятия получила смертельные травмы. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

По имеющимся данным, женщину придавило водонагревателем во время выполнения производственных задач. От полученных травм работница скончалась на месте происшествия.

На место происшествия незамедлительно выехал первый зампрокурора города Набережные Челны Андрей Гимадеев. По факту случившегося начата проверка соблюдения требований охраны труда на предприятии.



Наталья Жирнова