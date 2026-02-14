Новости происшествий

В Набережных Челнах расследуют гибель работницы на производстве

18:17, 14.02.2026

Женщину придавило водонагревателем во время выполнения производственных задач

Фото: скриншот видео прокуратуры Татарстана

На территории промышленного предприятия ООО «ХАИР» в Набережных Челнах в результате нарушения правил безопасности при проведении работ 35-летняя сотрудница предприятия получила смертельные травмы. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

По имеющимся данным, женщину придавило водонагревателем во время выполнения производственных задач. От полученных травм работница скончалась на месте происшествия.

На место происшествия незамедлительно выехал первый зампрокурора города Набережные Челны Андрей Гимадеев. По факту случившегося начата проверка соблюдения требований охраны труда на предприятии.

Наталья Жирнова

