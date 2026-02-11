В Чебоксарах произошла массовая авария с участием автобуса

Виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, им оказался 60-летний житель Нижегородской области

В Чебоксарах произошло ДТП с участием семи транспортных средств, среди которых был пассажирский автобус. Как сообщает региональное управление МВД, в результате инцидента никто не пострадал.

Авария произошла возле торгового центра на проспекте Максима Горького. По данным правоохранительных органов, причиной массового ДТП стало нарушение безопасной дистанции водителем автомобиля SsangYong. В результате столкновения произошло попутное столкновение нескольких транспортных средств.

Сообщается, что никто не пострадал.

Виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Им оказался 60-летний житель Нижегородской области. Его автомобиль помещен на специализированную стоянку. Для обеспечения безопасности движения сотрудники Госавтоинспекции временно организовали на месте происшествия реверсивное движение транспорта.



Наталья Жирнова