Трое подростков в Татарстане обвиняются в теракте на железной дороге

Следствие установило, что 16–17-летние подожгли оборудование станции Васильево и получили 30 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане трое несовершеннолетних обвиняются в совершении теракта на железной дороге. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По данным следствия, 25 января 2026 года подростки 16–17 лет, действуя по предварительному сговору, подожгли железнодорожное оборудование вблизи станции Васильево Горьковской железной дороги, отвечающее за безопасность движения поездов. За это они получили от интернет-вербовщиков 30 тыс. рублей.

Злоумышленники задержаны. Следственные органы совместно с УФСБ и МВД проводят допросы, обыски и экспертизы для выяснения всех обстоятельств преступления. Суд избрал меру пресечения — заключение под стражу. Следователи также проверяют условия, способствовавшие совершению акта несовершеннолетними.

Ранее «Реальное время» писало, что в Советском школьник пришел на занятия с оружием.

Ариана Ранцева