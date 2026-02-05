Изъятый у семьи экс-мэра Бугульмы Porsche Cayenne выставили на торги за 4,85 млн рублей

Прием заявок от желающих на электронной площадке завершится 1 марта

Управление Росимущества по Татарстану и Ульяновской области выставило на торги белоснежный Porsche Cayenne 2019 года выпуска. По данным источников «Реального времени», этот «лот» приставы забрали со двора дома в Бугульме, в котором проживает семья бывшего главы Бугульминского района Линара Закирова.

Начальная цена продажи иномарки — 4 млн 853 тысячи рублей. Организатор указал, что аукцион пройдет с шагом 242,66 тысячи. Прием заявок от желающих стартовал вчера и завершится 1 марта текущего года. Сам аукцион планируют начать в 10 часов утра 4 марта на площадке «РТС-тендер».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Этот Porsche Cayenne был изъят после удовлетворения иска прокурора Татарстана Альберта Суяргулова к бывшему мэру Бугульмы и его близким. В июле 2025-го Высокогорский суд Татарстана согласился с доводами надзорного ведомства об отсутствии доказательств законности приобретения активов на 115 млн рублей, в их числе недвижимость в Казани, Москве и Сочи, а также Porsche Cayenne, который приобретался за 6,7 млн и оформлялся на тещу экс-мэра Резиду Хамзину, но фактически находится в пользовании семьи Закировых. Добиться отмены решения адвокатам ответчиков не удалось ни в апелляции, ни в кассации, так что данные активы должны быть обращены в доход государства.

В один день с аукционом по премиальному лоту из Бугульмы пройдут повторные торги по автомобилю Lexus RX300, изъятому в доход государства у супруги бывшего подполковника СК Марселя Мустафина. В декабре эту иномарку выставляли за 3,1 млн рублей, но ввиду отсутствия заявок торги не состоялись. Сейчас начальная цена упала до 2,2 млн рублей.