Сотрудники ФСБ задержали участников террористической организации в Крыму

У радикалов изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы

Фото: Динар Фатыхов

ФСБ задержали в Бахчисарайском районе Крыма двух россиян, которые состояли в ячейке запрещенной в стране международной террористической организации. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, у радикалов изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, содержащие сведения о формах и методах деятельности террористической организации.

Правоохранители уже завели уголовное дело по статье об организации деятельности террористической организации и участия в деятельности такой организации.

Никита Егоров