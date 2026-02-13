Сотрудники ФСБ задержали участников террористической организации в Крыму
У радикалов изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы
ФСБ задержали в Бахчисарайском районе Крыма двух россиян, которые состояли в ячейке запрещенной в стране международной террористической организации. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, у радикалов изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, содержащие сведения о формах и методах деятельности террористической организации.
Правоохранители уже завели уголовное дело по статье об организации деятельности террористической организации и участия в деятельности такой организации.
До этого ФСБ и служба безопасности «Алабуги» задержали сотрудника «дочки» ОЭЗ.
