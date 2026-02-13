Новости происшествий

Сотрудники ФСБ задержали участников террористической организации в Крыму

12:47, 13.02.2026

У радикалов изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы

Фото: Динар Фатыхов

ФСБ задержали в Бахчисарайском районе Крыма двух россиян, которые состояли в ячейке запрещенной в стране международной террористической организации. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, у радикалов изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, содержащие сведения о формах и методах деятельности террористической организации.

Правоохранители уже завели уголовное дело по статье об организации деятельности террористической организации и участия в деятельности такой организации.

