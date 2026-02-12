ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции Удмуртии

В Можге задержан 57-летний ранее судимый россиянин, обнаружено самодельное взрывное устройство и средства поражения

В Удмуртии сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отделе полиции. В городе Можга задержан 57-летний ранее судимый россиянин, сообщил ТАСС.

По данным спецслужбы, подозреваемый планировал вооруженное нападение на межмуниципальный отдел МВД «Можгинский». В его гараже обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство и средства поражения, предназначенные для совершения диверсионно-террористического акта.

Следственным отделом УФСБ по республике возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обращении с взрывчатыми веществами.

Ранее «Реальное время» писало, что ФСБ и ФСИН предотвратили теракт в колонии Краснодарского края.

Ариана Ранцева