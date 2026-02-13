В Казани из-за ДТП остановлено движение трамвая №4
Людям пришлось идти до остановки по трамвайным путям
В Казани на мосту по ул. Гвардейской случилось ДТП. Иномарка вылетела на трамвайные пути из-за чего остановилось движение трамвая, сообщает корреспондент «Реального времени».
Отмечается, что из-за дорожно-транспортного происшествия людям пришлось идти до остановки по трамвайным путям.
Ранее сообщалось, что пробки в Казани достигли 9 баллов из-за снегопада. По данным синоптиков, сегодня в Татарстане потеплеет до +1 градуса, однако до конца февраля татарстанцам обещают «то морозы, то оттепели, то дождь, то снег». Подробнее о погоде до календарного завершения зимы — в материале «Реального времени».
