Новости происшествий

18:38 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани из-за ДТП остановлено движение трамвая №4

09:12, 13.02.2026

Людям пришлось идти до остановки по трамвайным путям

В Казани из-за ДТП остановлено движение трамвая №4
Фото: Реальное время

В Казани на мосту по ул. Гвардейской случилось ДТП. Иномарка вылетела на трамвайные пути из-за чего остановилось движение трамвая, сообщает корреспондент «Реального времени».

Отмечается, что из-за дорожно-транспортного происшествия людям пришлось идти до остановки по трамвайным путям.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что пробки в Казани достигли 9 баллов из-за снегопада. По данным синоптиков, сегодня в Татарстане потеплеет до +1 градуса, однако до конца февраля татарстанцам обещают «то морозы, то оттепели, то дождь, то снег». Подробнее о погоде до календарного завершения зимы — в материале «Реального времени».

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также