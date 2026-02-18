100 тыс. за хрущевку: кто должен убирать снег с казанских крыш и сколько это стоит

«Это общая задача, которую нужно решать всем вместе. Ссылки на нехватку промышленных альпинистов не принимаются», — заявил на совещании мэр Казани Ильсур Метшин

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане фиксируют уже не первый случай обрушения крыш различных зданий: школы, многоквартирного дома, поликлиники, а сегодня произошло обрушение крыши склада, пострадал человек. После этого раис Татарстана Рустам Минниханов поручил службам усилить контроль за содержанием кровель в период обильных осадков. Возникает вопрос: кто ответственен за состояние крыш домов, коммерческих и муниципальных зданий? Об этом и о том, сколько стоят услуги уборки снега с кровли здания и как пополнить штат сотрудников подготовленными специалистами, — в материале «Реального времени».

Крыши продолжают рушиться

Сегодня в Зеленодольске обрушилась кровля склада «Магнит», пострадал сотрудник, по факту ЧП возбудили уголовное дело об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». После этого происшествия раис Татарстана Рустам Минниханов поручил всем ответственным службам усилить контроль за содержанием крыш в период обильных осадков. Он подчеркнул, что за ситуацией активно следят сотрудники прокуратуры и все нарушители получат наказание в соответствии с законом.

На еженедельном совещании в понедельник мэр Казани Ильсур Метшин уже выражал обеспокоенность ситуацией с уборкой снега с крыш городских зданий. По словам мэра, в республике и городе зафиксированы серьезные инциденты — обрушение кровли в нескольких социальных объектах, включая поликлинику и школу. 17 февраля, в ночь сильных снегопадов, в Советском районе произошло очередное обрушение крыши — на этот раз в пятиэтажном доме №40 на улице Гвардейской.

— Самое главное — никто из жильцов не пострадал. Личное имущество людей также в безопасности. Отопление и водоснабжение в доме работают в штатном режиме, — заявили в администрации Советского района.

В руководстве района сообщили, что «в январе управляющая компания проводила частичную очистку кровли, однако при рекордных снегопадах нагрузка на отдельные участки крыши оказалась высокой». В пресс-службе было также отмечено, что даже проведенные работы по очистке не могут гарантировать полную защиту здания в условиях непрерывных снегопадов, когда объемы осадков значительно превышают нормативные показатели.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Глава Вахитовского и Приволжского районов города Альберт Салихов заявил о необходимости особого контроля за состоянием крыш всех типов зданий — как социальных объектов, так и находящихся в частной собственности, включая многоквартирные дома. По его словам, крайне важно не допускать образования наледи и скопления снега на крышах.

— И еще раз — никакого самовольного сброса снега с крыш на тротуары и проезжую часть! Это прямая угроза для жителей. На все нарушения будем привлекать отдел общественной безопасности и прокуратуру, — отметил Салихов.

На проблему стали обращать внимание и другие главы районов республики.

Метшин подчеркнул, что ситуация требует немедленного вмешательства, так как просто ожидание таяния снега недопустимо. Особое внимание градоначальник обратил на то, что эта работа — персональная ответственность руководителей.

— Это общая задача, которую нужно решать всем вместе. Ссылки на нехватку промышленных альпинистов не принимаются, — заявил мэр на совещании.

Так кто должен убирать снег с крыш?

После слов мэра в администрации отчитались о том, что в городе активно проходит уборка кровель, и напомнили, что очистка крыш — это ответственность УК и собственников здания. А вместе с тем под новостями об обрушении крыши на Гвардейской, а также постами глав районов и мэрии продолжают собираться гневные сообщения и жалобы казанцев.

— Причина не аномальные осадки, а бездействие служб, которые должны были давно почистить крышу от снега, который копился там не один день! Скажите спасибо, что пока никого не убило. Службы, встаньте, пройдитесь и посмотрите — у вас почти на всех домах глыбы с крыш висят, — пишет одна из жительниц Казани.



Крыша многоквартирного дома является частью общедомового имущества, управление которым регламентируется законодательством России. Действительно, согласно правилам содержания общего имущества в МКД, принятым в 2006 году, ответственность за содержание крыш несут управляющие организации — управляющие компании и ТСЖ. Перечень мероприятий по уборке придомовой территории от снега, наледи и сосулек определен постановлением правительства РФ «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения». Отметим, что ответственность за очистку от сосулек и наледи балконов и самовольно установленных козырьков несут как собственники помещений, так и управляющая компания, при этом очистку обязаны проводить именно УК. А что насчет зданий организаций?

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Еще раз подчеркиваю: в каждом учреждении есть руководитель — заведующий или директор, который взял на себя эту ответственность, — заявил на совещании мэр Казани, снова обращая внимание, что собственники здания производства или директора компаний также должны следить за крышами. Это подтверждает и Госжилинспекция Татарстана: «Если это частное предприятие или организация, то за уборку снега отвечает их владелец».

В практике Татарстана есть свежий случай, когда суд Казани вынес приговор за упавший в марте 2024-го лед с крыши здания Минздрава РТ, который нанес травму прохожей. Бывшему управляющему делами Минздрава РТ Идеалу Айзетуллову назначили за это 320 часов обязательных работ.

Важно отметить, что очистка кровли должна выполняться профессионалами. Это могут быть как штатные сотрудники управляющей организации, так и специализированные подрядные компании. Все работники обязаны иметь соответствующие допуски к высотным работам (согласно приказу Минтруда России №782н от 16 ноября 2020 года, работники, которые выполняют работы на большой высоте, обязаны иметь соответствующую квалификацию), спецодежду и необходимое оборудование.

Проще говоря, за очистку крыш многоквартирных домов ответственными являются управляющие организации, за очистку организаций — собственники зданий, сброс снега с крыш муниципальных зданий должны инициировать директора/заведующие, а за сосульки на балконах ответственны жители квартир.

Сколько стоит нанять альпинистов?

Как выяснило «Реальное время», вызов альпинистов и специалистов с профессиональным оборудованием в Казани в среднем стоит 5 тысяч рублей. Иногда частники устанавливают сумму за один квадратный метр. И хоть официальных данных о том, сколько именно УК тратят на чистку крыш, нет, известно, что им иногда необходимо привлекать специалистов со стороны, то есть через подрядную организацию.

Например, одна из казанских компаний предложила журналисту издания свои услуги за 100 рублей за один «квадрат». Если взять классическую хрущевку с четырьмя подъездами, у которой крыша в среднем размером в 1000 кв. метров, то такие работы обойдутся УК в 100 тысяч рублей «под ключ» — с оборудованием, подъемником и обученным коллективом из шести и более человек. В среднем же эта услуга в Казани стоит в районе 70 рублей за кв. м, что для хрущевки означает минимум 70 тысяч рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если брать в расчет типовой современный многоквартирный дом высотой 16—17 этажей с несколькими секциями, то он может иметь площадь кровли от 2 до 3 тысяч кв. м. Соответственно, очистка крыши от снега может обойтись в таких домах от 140 до 210 тысяч рублей.

В этом плане проще владельцам магазинов и организаций, у которых площади помещений около 150—300 кв. м. В таком случае услуги специалистов им обойдутся в 10,5—21 тысячу рублей.

По словам представителей подобных сервисов, их работники имеют разрешение на «высоту» и прошли специальный инструктаж. Однако в некоторых частных компаниях «Реальному времени» заявили, что их работники заняты уже на месяц вперед, а кто-то даже устанавливает высокие суммы по рынку, в 250 рублей за кв. м, предположительно, для сортировки обращений. Поэтому «ссылки на нехватку промышленных альпинистов» хоть и «не принимаются», а что-то делать с этим надо.

Согласно данным одного из крупных учебных центров, чтобы обучить сотрудника на быстрых курсах, понадобится несколько тысяч рублей.

— Обучение на работу на высоте доступно для всех желающих, опыт необязателен, — заявили в центре.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Например, в одном казанском центре, для того чтобы обучить сотрудника первой группы, допускаемого к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, необходимо заплатить немногим больше 1 тысячи рублей, а обучение работника второй группы (бригадиры, мастера, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску ответственными исполнителями работ на высоте, и работники, допускаемые к работам в составе бригады из числа высококвалифицированных рабочих и специалистов) обойдется в 1 200 рублей за человека. При этом во многих центрах такое обучение длится 40 академических часов, или 5 дней, но где-то предлагается получение разрешения и за один день.

Однако, если говорить о более специализированном обучении на промышленного альпиниста, то, по данным одного из предприятий города, обучение по программе высотных работ рассчитано на 160 академических часов — 20 рабочих дней, и стоимость такого обучения будет составлять от 10—15 тысяч для пятого разряда.

Проще говоря, казанские организации и предприятия, в том числе УК, могут обучить своего сотрудника работам на кровле достаточно быстро и недорого. Однако для обучения более опытного специалиста понадобится почти месяц.