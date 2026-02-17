30 процентов казанцев назвали возраст 13–15 лет подходящим для соцсетей

Еще 23 процента считают оптимальным начало общения в 16–17 лет

Фото: Мария Зверева

13—15 лет считают оптимальным возрастом для регистрации в социальных сетях 30% жителей Казани. Еще 23% опрошенных полагают, что знакомство с платформами следует начинать в 16—17 лет, сообщил SuperJob «Реальному времени».

Согласно результатам исследования, женщины чаще допускают регистрацию детей в возрасте 10—12 лет, тогда как мужчины чаще выступают за полный запрет. С увеличением возраста респондентов растет доля тех, кто поддерживает более поздний возраст выхода в соцсети. Аналогичная тенденция наблюдается и среди горожан с более высоким уровнем дохода.

Опрос родителей показал, что чем старше ребенок, тем меньше ограничений на регистрацию и использование соцсетей. Время пребывания в интернете регулируют 82% родителей детей 7—9 лет, 72% родителей детей 10—12 лет и 27% родителей подростков старше 16 лет.

При этом 79% родителей обсуждают с детьми правила поведения в сети. О рисках общения с незнакомцами говорят 54%, о защите персональных данных — 27%, о переходах по подозрительным ссылкам — 25%, о мошенничестве — 19%. По 10% родителей предупреждают о нежелательности публикации фото и видео, а также о деструктивных сообществах.

Ариана Ранцева