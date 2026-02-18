В Авиастроительном районе Казани на сутки отключат воду

Подача будет прекращена с 09:00 20 февраля до 06:00 21 февраля

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В Авиастроительном районе на сутки будет прекращена подача воды в связи с подключением сетей водоснабжения в поселке Борисоглебское к централизованной системе, сообщила мэрия Казани.

Отключение запланировано с 09:00 20 февраля до 06:00 21 февраля. В этот период воды не будет на ряде улиц района, включая Авиастроителей, Вишневую, Гагарина, Заводскую, Заречную, Зеленую, Иванычева, Ивовую, Кадышевскую, Колхозную, Ленина, Луговую, Малую Заречную, Молодежную, Новую, Озерную, Октябрьскую, Переломную, Победы, Производственную, Рабочую 2-ю, Садовую, Советскую, Степную, Строителей, Сухорецкую, Торфяную, Школьную, а также улицу Рабочую с домами №1–63а и ряд адресов на 3-й Рабочей, Речной, Северной и Шоссейной улицах.

Всего под отключение попадают 842 частных дома.

Ариана Ранцева