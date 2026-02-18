Вручение спортивной премии СБК впервые пройдет в Казани

Награду ежегодно вручают за лучшие кейсы и проекты в спортивном бизнесе и управлении

Церемония вручения IX Премии СБК (ранее — Sport Business Award) впервые состоится в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Татарстана.

Дата и площадка проведения в Казани будут объявлены позже. Мероприятие вручения премии СБК впервые состоится вне Москвы. За все девять лет существования награды церемония проходила исключительно в столице страны.

На Премии СБК ожидается приезд многих высокопоставленных чиновников, бизнесменов, спортивных функционеров и заслуженных спортсменов.

— Для нас большая честь и знак высокого доверия, что организаторы выбрали Казань площадкой для проведения Премии. Республика Татарстан всегда открыта для значимых отраслевых событий, и мы приложим максимум усилий, чтобы оправдать это доверие, — заявил глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов.

На протяжении трех лет Татарстан признается спортивным регионом страны на Премии СБК. Глава Минспорта республики Леонов также был признан менеджером года, а «Ак Барс Арена» — лучшим стадионом России.



Зульфат Шафигуллин