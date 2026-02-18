Новости общества

В Казани восстановлено движение двух трамваев, остановленное после поломки снегоуборщика

12:44, 18.02.2026

Вал снегоочистителя начал работать в обратном направлении

Фото: Динар Фатыхов

В Казани восстановили движение трамваев №1 и 6. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метоэлектротранс».

Напомним, что движение останавливали из-за поломки снегоуборочного вагона «Снегурка». Как сообщили на предприятии, на ул. Ш. Усманова на трамвайных путях из-за технической неисправности вал снегоочистителя начал работать в обратном направлении. В результате вагон встал.

Ранее сообщалось, что в Госсовете обсудили обновление общественного транспорта в регионах России.

Никита Егоров

