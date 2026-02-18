В Татарстане задержали студентов, подозреваемых в поджоге вышки сотовой связи

Им грозит до 20 лет тюрьмы

Фото: Максим Платонов

Оперативники МВД Татарстана совместно с сотрудниками регионального УФСБ и войск Национальной гвардии задержали 17-летнего безработного и 16-летнего студента одного из казанских колледжей. Последний был гражданином одной из стран Центральной Азии, прибывший в декабре 2024-го в Россию для дальнейшей учебы. Обоих парней подозревают в поджоге сотовой вышки в Казани, сообщила пресс-служба МВД по республике.

О случившемся стало известно 14 февраля, когда казанским полицейским сообщили о повреждении упомянутого объекта в Приволжском районе. При осмотре места происшествия правоохранители установили, что нарушители подожгли аппаратный шкаф, причем он обгорел полностью. Позже полицейские возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

— При обыске у задержанных изъяты предметы, свидетельствующие о причастности к преступлению, а также видеозапись их действий при поджоге оборудования связи. Молодые люди признались, что пошли на преступление из-за корыстных соображений, — говорится в сообщении.

На период предварительного следствия подозреваемых заключили под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

— Кроме того, установлено, что задержанные лица вместе с еще двумя подельниками готовили серию терактов путем поджога объектов связи. Для этого они подготовили необходимые инструменты и зажигательную смесь. Однако подельники были задержаны сотрудниками полиции, ФСБ и Росгвардии непосредственно перед совершением очередного теракта, — отметили в пресс-службе.

Против подельников также возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ «Покушение на теракт». Все арестованы и помещены в следственный изолятор.

Никита Егоров