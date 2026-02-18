Совфед одобрил закон о борьбе с азартными играми

Реклама азартных игр и пари теперь должна сопровождаться предупреждением о риске возникновения игровой зависимости

Фото: Татьяна Демина

В Совете Федерации одобрили федеральный закон об усиленном информировании граждан о рисках участия в азартных играх. Он начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

Согласно документу, реклама азартных игр и пари теперь должна сопровождаться предупреждением о риске возникновения игровой зависимости. Причем по телевидению предупреждение должно занимать не меньше 7% площади кадра и длиться от пяти секунд, по радио — минимум три секунды, а на других рекламных площадках — не менее 7% рекламного пространства.

Также в документе предусмотрены новые обязанности для букмекеров. Так, организаторы азартных игр должны размещать на главной странице своего сайта и при входе в контору информацию о рисках и возможных последствиях участия в играх.

Кроме того, на букмемерских сайтах и в пунктах приема ставок посетитель должен получить информацию о финансовых услугах для инвестирования свободных средств. Причем данная заметка не должна содержать рекламу конкретных банков или страховых компаний.

— Реализация положений федерального закона поможет повысить информированность граждан о финансовых инструментах, повысит уровень их финансовой грамотности, а также станет мерой профилактики игровой зависимости — лудомании, — отметил зампредседателя Комитета СФ по экономической политике Александр Трембицкий.

Никита Егоров