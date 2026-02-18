Татарстан вошел в топ-5 направлений для бронирований между 23 февраля и 8 марта

Стоимость ночи в гостиницах республики составляет 7,5 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял пятое место в рейтинге субъектов России с наибольшим количеством бронирований в период между февральскими и мартовскими праздниками. Средняя стоимость ночи в гостиницах республики составляет 7,5 тыс. рублей, следует из данных «Яндекс Путешествий».

По данным агрегатора, количество бронирований в Татарстане увеличилось на 55% год к году.

В тройку лидеров по числу бронирований вошли Москва и Московская область (количество бронирований увеличилось на 32% год к году), Краснодарский край (рост на 20%) и Санкт-Петербург и Ленинградская область (+29%). Стоимость ночи в отеле в упомянутых городах варьируется от 7,2 тыс. до 10,1 тыс. рублей.

На четвертом месте расположилась Карачаево-Черкесская Республика. Там количество бронирований увеличилось на 71% год к году. При этом стоимость проживания в отелях составила 13,5 тыс. рублей в среднем.

— В целом по стране спрос на поездки в это «праздничное окно», по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 37%. Основной формат размещения — отели, на которые приходится 71% всех бронирований. Средняя стоимость ночи в российских отелях в этот период составляет 9,3 тыс. рублей. В апартаментах — 5,5 тыс. рублей, — отметили аналитики «Яндекс Путешествий».

Никита Егоров