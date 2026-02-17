Госдума усилила ответственность регионов за детский отдых

Закон принят во втором и третьем чтениях на пленарном заседании

Фото: Реальное время

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о повышении статуса региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха и закреплении прямой ответственности глав субъектов РФ за проведение детской оздоровительной кампании, пишет ТАСС.

Документ предусматривает внесение изменений в статью 12 закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Комиссии будут возглавляться высшими должностными лицами регионов, а в их состав в обязательном порядке войдут представители органов власти в сфере здравоохранения.

Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие закона направлено на повышение качества и безопасности детского отдыха и усиление ответственности региональных властей.

Ариана Ранцева