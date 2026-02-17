Госдума усилила ответственность регионов за детский отдых
Закон принят во втором и третьем чтениях на пленарном заседании
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о повышении статуса региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха и закреплении прямой ответственности глав субъектов РФ за проведение детской оздоровительной кампании, пишет ТАСС.
Документ предусматривает внесение изменений в статью 12 закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Комиссии будут возглавляться высшими должностными лицами регионов, а в их состав в обязательном порядке войдут представители органов власти в сфере здравоохранения.
Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие закона направлено на повышение качества и безопасности детского отдыха и усиление ответственности региональных властей.
Ранее «Реальное время» писало, что на организацию отдыха в лагерях для детей Зеленодольского района направят 15 млн рублей.
