В Казани приостановили движение трамваев №1 и 6 из-за ситуации со снегоуборочным вагоном

10:36, 18.02.2026

Вал снегоочистителя начал работать в обратном направлении

Фото: Максим Платонов

В Казани временно приостановили движение трамваев №1 и 6.

Как сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса», к остановке движения привел выход из строя снегоуборочного вагона «Снегурка». На ул. Ш. Усманова на трамвайных путях из-за технической неисправности вал снегоочистителя начал работать в обратном направлении. В итоге вагон встал.

На место уже направили аварийные службы предприятия.

Никита Егоров

