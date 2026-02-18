В Казани приостановили движение трамваев №1 и 6 из-за ситуации со снегоуборочным вагоном
Вал снегоочистителя начал работать в обратном направлении
В Казани временно приостановили движение трамваев №1 и 6.
Как сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса», к остановке движения привел выход из строя снегоуборочного вагона «Снегурка». На ул. Ш. Усманова на трамвайных путях из-за технической неисправности вал снегоочистителя начал работать в обратном направлении. В итоге вагон встал.
На место уже направили аварийные службы предприятия.
