База данных Госархива Татарстана почти месяц будет работать с перебоями

17:42, 18.02.2026

Ограничения связаны с плановыми техническими работами

Фото: Артем Дергунов

В Единой архивной информационной системе Татарстана с 19 февраля с 08:00 до 4 марта 2026 года до 22:00 пройдут плановые технические работы. Об этом сообщила пресс-служба Комитета Татарстана по архивному делу.

В этот период возможны временные перебои в работе сервисов и отдельных функций системы.

Ариана Ранцева

