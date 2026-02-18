База данных Госархива Татарстана почти месяц будет работать с перебоями
Ограничения связаны с плановыми техническими работами
В Единой архивной информационной системе Татарстана с 19 февраля с 08:00 до 4 марта 2026 года до 22:00 пройдут плановые технические работы. Об этом сообщила пресс-служба Комитета Татарстана по архивному делу.
В этот период возможны временные перебои в работе сервисов и отдельных функций системы.
Ранее «Реальное время» писало, что «бабушкина схема» признана «Словом года» в финансовой сфере.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».