Минниханов встретился с хокимом Ташкентской области Мирзаевым

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках дружеских отношений между Россией и Узбекистаном

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией Ташкентской области во главе с ее хокимом Зойиром Мирзаевым.

Как сообщила пресс-служба руководителя республики, стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках дружеских отношений между Россией и Узбекистаном.

По словам Минниханова, сотрудничество с Узбекистаном динамично развивается — ежегодно появляются новые совместные проекты, расширяются деловые контакты, совершаются взаимные визиты.

Руководитель республики также поблагодарил за неизменный интерес Ташкентской области к Татарстану и контактам на межрегиональном уровне. Он подтвердил заинтересованность региона в развитии многопланового партнерства с братским Узбекистаном.

Никита Егоров