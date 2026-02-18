Минниханов встретился с хокимом Ташкентской области Мирзаевым
Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках дружеских отношений между Россией и Узбекистаном
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией Ташкентской области во главе с ее хокимом Зойиром Мирзаевым.
Как сообщила пресс-служба руководителя республики, стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках дружеских отношений между Россией и Узбекистаном.
По словам Минниханова, сотрудничество с Узбекистаном динамично развивается — ежегодно появляются новые совместные проекты, расширяются деловые контакты, совершаются взаимные визиты.
Руководитель республики также поблагодарил за неизменный интерес Ташкентской области к Татарстану и контактам на межрегиональном уровне. Он подтвердил заинтересованность региона в развитии многопланового партнерства с братским Узбекистаном.
Ранее сообщалось, что Минниханов обсудил с зампредседателя ЦБ Алексеем Заботкиным сотрудничество в банковской сфере.
