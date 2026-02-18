Соседнюю с Татарстаном республику дважды атаковал беспилотник, повреждено несколько машин

Пострадавших и серьезных разрушений нет

Фото: Динар Фатыхов

Республику Чувашия утром дважды атаковал беспилотник: в новоюжном районе Чебоксар и в Чебоксарском округе (Яуши). Об этом сообщил глава региона Олег Николаев в своем телеграм-канале.

— Пострадавших нет. Разрушений капитальных строений нет. Зафиксированы повреждения нескольких автомобилей. Все экстренные и оперативные службы работают на местах. Безопасности жителей ничего не угрожает, ситуация под контролем, — написал он в посте.



Он также призвал жителей не публиковать и не пересылать фото и видео с мест падения или работы ПВО. Этими кадрами, как отметил Николаев, россияне помогают врагу.

— Прошу не поддаваться панике, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам, — добавил глава региона.

Ранее в Татарстане в 3:49 мск ввели режим беспилотной опасности. Также в Казани ограничивали работу аэропорта. По состоянию на 8:12 мск казанская «стоянка воздушных судов» открыта.

Никита Егоров