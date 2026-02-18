После поручения Минниханова главы районов Татарстана взяли под личный контроль чистку крыш от снега

Участились случаи обрушения кровель, не очищенных от снега. Одним из первых на это обратил внимание мэр Казани Ильсур Метшин

Фото: Динар Фатыхов

После поручения Рустама Минниханова главы районов Татарстана взяли под личный контроль чистку крыш от снега.

— Обращаюсь к главам районов и начальникам профильных управлений: нужно жестко контролировать этот вопрос, — сказал Метшин на недавнем аппаратном совещании.

Сегодня в Зеленодольске обрушилась кровля склада «Магнит», пострадал сотрудник, по факту ЧП возбудили уголовное дело об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». После этого происшествия раис Татарстана Рустам Минниханов поручил всем ответственным службам усилить контроль за содержанием крыш в период обильных осадков.

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев позднее сообщил, что «вопрос содержания кровель находится на особом контроле администрации района».

— В ближайшее время будет организована проверка состояния кровель зданий, в том числе объектов торговли, социальной сферы и производственных помещений, — заявил он в своем телеграм-канале.

К нему присоединился и глава Бугульминского района Дамир Фаттахов.

— Поручил исполкому усилить эту работу, привлечь к этой задаче дополнительные средства и силы в первую очередь на домах, где состояние крыши вызывает риски обвалов. В режиме ежедневного оперативного штаба буду держать на личном контроле.

Здесь возникает вопрос: кто ответственен за состояние крыш домов, коммерческих и муниципальных зданий? Об этом и о том, сколько стоят услуги уборки снега с кровли здания и как пополнить штат сотрудников подготовленными специалистами, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова