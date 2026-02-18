В Казани задержали мужчину, который через узел связи распространял ложную информацию

Задержанный решил «быстро заработать» и принял предложение от незнакомца в мессенджере

Фото: Реальное время

В Казани сотрудники УБК и БСТМ МВД по Татарстану совместно с коллегами из регионального УФСБ России установили местонахождение и прекратили функционирование нескольких устройств связи, которые использовали злоумышленники для передачи ложных сообщений о готовящихся актах терроризма. Также сотрудники органов задержали 38-летнего гражданина, поддерживавшего бесперебойное функционирование данных абонентских терминалов пропуска трафика, сообщила пресс-служба МВД по РТ.

Житель Казани, зарегистрированный в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, жил на съемной квартире вместе с женой и ребенком. В августе он решил «быстро заработать», предложение поступило ему в мессенджере от незнакомца. По указанию вербовщика мужчина установил в съемном жилище четыре приобретенных на собственные средства SIM-бокса и один GoIP-шлюз. Потом он менял в указанных устройствах SIM-карты. Привязанные к ним абонентские номера дистанционно использовались неизвестными для осуществления разных противоправных деяний. За минуту одного такого звонка наладчик оборудования получал на свой криптокошелек вознаграждение в размере двух американских центов.

Причем техникой уже успели воспользоваться: в январе 2026-го злоумышленники уже сообщили по ней ложную информацию о минировании нескольких ТЦ и художественного музея в Москве.

— В ходе обыска полицейские изъяли из квартиры, арендуемой подозреваемым в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика, все SIM-боксы и GoIP-шлюз, а также 190 «симок» различных операторов сотовой связи и электронные носители информации, — говорится в сообщении.

Против фигуранта возбудили дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала.

Ранее сообщалось, что в Татарстане задержали студентов, подозреваемых в поджоге вышки сотовой связи.

Никита Егоров